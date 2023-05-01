Серійний донор сперми у Нідерландах став батьком 550 дітям. Його зупинив суд

Нідерландський суд зобов’язав чоловіка, який став батьком 550 дітей, припинити донорство сперми, повідомляє Politico.

Джонатан Джейкоб Мейєр пожертвував сперму в Нідерландах і за кордоном, у данський банк сперми Cryos та в київську клініку Biotexcom, та пропонував свою сперму через онлайн-платформи.

Він пожертвував свій біоматеріал як мінімум 11 голландським клінікам безпліддя, водночас даючи брехливі обіцянки, що він не пропонував свою сперму в інших місцях і не робитиме цього в майбутньому. У 2017 році встановили, що він уже став батьком 102 дітей через ці клініки. У Нідерландах, щоб зменшити ймовірність випадкового інцесту, донор може стати батьком не більше 25 дітей у 12 сім’ях.

Суд встановив, що чоловік «навмисно збрехав, щоб змусити батьків вибрати його донором», добре знаючи, що вони не вибрали б його, якби знали, скільком сім’ям він уже допоміг завести дітей.

Чоловік стверджував, що діє в інтересах майбутніх батьків, яким хоче допомогти. І хоча його внесли до чорного списку, він продовжував здавати сперму за кордоном, зокрема в Данії та Україні, шукав клієнтів в інтернеті. Він повідомив, що здавав у 2017 році сперму в київській клініці Biotexcom.

Одна мати та організація Stichting Donorkind, яка представляла інтереси кількох дітей-донорів чоловіка та їхніх батьків, звернулися до суду в Гаазі і вимагали припинити його донорство та більше не використовувати сперму, яку він уже здав. Організація стверджує, що чоловік ризикує завдати шкоди психічному благополуччю своїх дітей-донорів, одночасно збільшуючи ризик інцесту.

«Усі ці батьки тепер зіткнулися з тим фактом, що їхні діти є частиною величезної родинної мережі із сотнями зведених братів і сестер», — сказав суд.

Суд у Гаазі сказав Джонатану Джейкобу Мейєру, що його оштрафують на суму до 100 тисяч євро, якщо він повторно здасть сперму або якщо він рекламуватиме у будь-який спосіб свої послуги як донора, пише Dutch News . А також зобов’язав його протягом семи днів повідомити, чи робив він донорство в інші клініки.

Джонатан М., за даними The New York Times , музикант із Гааги, який зараз живе в Кенії. Він приваблював майбутніх матерів своєю зовнішністю: хвилястим світлим волоссям і блакитними очима.

Також ЗМІ повідомляють, що окрім Нідерландів чоловік встиг “стати батьком” в Австралії, Італії, Сербії, Україні, Німеччині, Польщі, Угорщині, Швейцарії, Румунії, Данії, Швеції, Мексиці та США.