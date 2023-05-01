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Серійний донор сперми у Нідерландах став батьком 550 дітям. Його зупинив суд

Світ 14:17   01.05.2023
Оксана Якушко
Серійний донор сперми у Нідерландах став батьком 550 дітям. Його зупинив суд

Нідерландський суд зобов’язав чоловіка, який став батьком 550 дітей, припинити донорство сперми, повідомляє Politico.

Джонатан Джейкоб Мейєр пожертвував сперму в Нідерландах і за кордоном, у данський банк сперми Cryos та в київську клініку Biotexcom, та пропонував свою сперму через онлайн-платформи.

Він пожертвував свій біоматеріал як мінімум 11 голландським клінікам безпліддя, водночас даючи брехливі обіцянки, що він не пропонував свою сперму в інших місцях і не робитиме цього в майбутньому. У 2017 році встановили, що він уже став батьком 102 дітей через ці клініки. У Нідерландах, щоб зменшити ймовірність випадкового інцесту, донор може стати батьком не більше 25 дітей у 12 сім’ях.

Суд встановив, що чоловік «навмисно збрехав, щоб змусити батьків вибрати його донором», добре знаючи, що вони не вибрали б його, якби знали, скільком сім’ям він уже допоміг завести дітей.

Чоловік стверджував, що діє в інтересах майбутніх батьків, яким хоче допомогти. І хоча його внесли до чорного списку, він продовжував здавати сперму за кордоном, зокрема в Данії та Україні, шукав клієнтів в інтернеті. Він повідомив, що здавав у 2017 році сперму в київській клініці Biotexcom.

Одна мати та організація Stichting Donorkind, яка представляла інтереси кількох дітей-донорів чоловіка та їхніх батьків, звернулися до суду в Гаазі і вимагали припинити його донорство та більше не використовувати сперму, яку він уже здав. Організація стверджує, що чоловік ризикує завдати шкоди психічному благополуччю своїх дітей-донорів, одночасно збільшуючи ризик інцесту.

«Усі ці батьки тепер зіткнулися з тим фактом, що їхні діти є частиною величезної родинної мережі із сотнями зведених братів і сестер», — сказав суд.

DEN HAAG – Gedaagde Jonathan (l) met zijn advocaat Richard van der Zwan немен plaats in de rechtbank. Eisers vragen de rechter в een kort geding om de gedaagde partij een spermadonorverbod op te leggen. De gedaagde zou naar eigen zeggen 550 kinderen verwekt hebben, maar volgens de eisende partijen ligt dat aantal waarschijnlijk nog vele malen hoger. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Суд у Гаазі сказав Джонатану Джейкобу Мейєру, що його оштрафують на суму до 100 тисяч євро, якщо він повторно здасть сперму або якщо він рекламуватиме у будь-який спосіб свої послуги як донора, пише Dutch News . А також зобов’язав його протягом семи днів повідомити, чи робив він донорство в інші клініки.

Джонатан М., за даними The New York Times , музикант із Гааги, який зараз живе в Кенії. Він приваблював майбутніх матерів своєю зовнішністю: хвилястим світлим волоссям і блакитними очима.

Також ЗМІ повідомляють, що окрім Нідерландів чоловік встиг “стати батьком” в Австралії, Італії, Сербії, Україні, Німеччині, Польщі, Угорщині, Швейцарії, Румунії, Данії, Швеції, Мексиці та США.

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Автор: Оксана Якушко

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нідерландський суд зобов’язав чоловіка, який став батьком 550 дітей, припинити донорство сперми, повідомляє Politico.".