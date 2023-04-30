У центрі Харкова підлітки курили та пиячили, їх спіймали на гарячому

Поліцейські провели профілактичний рейд у ТРЦ Харкова та затримали підлітків, які курили цигарки та пили слабоалкогольні напої.

Про це повідомили у Харківській обласній поліції.

“29 квітня поліцейські сектору ювенальної превенції під час рейду в торговельно-розважальному центрі Харкова виявили неповнолітніх, які вживали слабоалкогольні напої та тютюнові вироби. Щодо порушників склали адміністративні протоколи. З дітьми та їх батьками провели профілактичні бесіди щодо недопущення протиправної поведінки в майбутньому”, – йдеться у повідомленні.