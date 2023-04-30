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У центрі Харкова підлітки курили та пиячили, їх спіймали на гарячому

Події 12:00   30.04.2023
Оксана Якушко
У центрі Харкова підлітки курили та пиячили, їх спіймали на гарячому

Поліцейські провели профілактичний рейд у ТРЦ Харкова та затримали підлітків, які курили цигарки та пили слабоалкогольні напої. 

Про це повідомили у Харківській обласній поліції.

“29 квітня поліцейські сектору ювенальної превенції під час рейду в торговельно-розважальному центрі Харкова виявили неповнолітніх, які вживали слабоалкогольні напої та тютюнові вироби. Щодо порушників склали адміністративні протоколи. З дітьми та їх батьками провели профілактичні бесіди щодо недопущення протиправної поведінки в майбутньому”, – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2023 в 12:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські провели профілактичний рейд у ТРЦ Харкова та затримали підлітків, які курили цигарки та пили слабоалкогольні напої. ".