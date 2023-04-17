Розстріляли дітей. Вагнеровці розповіли про масові вбивства у Бахмуті. 18+

Ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин особисто наказував масово вбивати мирних жителів, у тому числі дітей, на окупованих територіях. Про це розповіли двоє колишніх в’язнів-вагнерівця Азамат Улдаров та Олексій Савичов засновнику проекту Gulagu.net Володимиру Осєчкіну.

– Я виконав наказ – убив дітей. Те, що ми творили, коли заходили в Соледар та Бахмут – це була сцена. Нам давали команду зачистити та знищити всіх, – розповів екс-вагнерівець Азамат Улдаров. – Ми приїхали – 150 людей вагнерівців – і нам дали команду зачистити всіх та стати в оборону. І ми йшли та вбивали всіх. Були жінки, чоловіки, діди, пенсіонери, пенсіонерки. І діти. Вона верещать, вона маленька дитина, їй 5, 6 років. А я вистрілив контрольний. Я нікого не мав випустити.

– Хто давав такі накази?

– Ну, починаємо згори: у мене був командир Айсман, потім Коршун, над ними є Пригожин, який сказав: “Не дати виходу нікому, всіх знищити”. І ми виконували наказ.

– Навіть цивільним, навіть дітям?

– Нікому, нікому.

– А де це було: Бахмут чи Соледар?

– Соледар взагалі страшна була справа…. У Бахмуті ми зайшли до підвалу – і там були діти. Ми їх усіх поклали із нашою групою.

– Скільки було дітей.

– Дітей було близько 40. Загалом було 300-400 людей. Це був великий будинок, 9-поверхівка. Я дав команду всіх “обнулити”. Це було 18 березня, ми зайшли до центру Бахмуту. Ми дали бій. Багато наших поклали. Після цього нам наказали всіх покласти… Діти постраждали, так, шкода, багато дітей загинуло.

Другий екс-вагнерівець Олексій Савичов розповів, що у Бахмуті підлітків розстрілювали просто через татуювання.

У день після обміну, після того, як поїхали журналісти, стався масовий розстріл підлітків.

– Це було чи 8, чи 9 лютого 2023 року. Масово хотіли перейти на нашу бік. Мирні жителі виходили, спершу все було нормально. Але були накази, що всіх, кому більше 15 років, просто розстрілювати, без слів.

– І скільки розстріляли мирних мешканців? Скільки їх підлітків?

– 15-16-річні українські жителі – я не сказав би, що вони мирні. Ну із цих 23-25 ​​осіб 15-17-річних було розстріляно 10 осіб точно.