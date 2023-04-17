Расстреляли детей. Вагнеровцы рассказали о массовых убийствах в Бахмуте. 18+

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лично приказывал массово убивать мирных жителей, в том числе и детей, на оккупированных территориях. Это рассказали два бывших заключенных-вагнеровца Азамат Улдаров и Алексей Савичев основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину.

— Я выполнил приказ – убил детей. То, что мы творили, когда заходили в Соледар и Бахмут – вот это была сцена. Нам давали команду зачистить и уничтожить всех, — рассказал экс-вагнеровец Азамат Улдаров. – Мы приехали – 150 человек вагнеровцев – и нам дали команду зачистить всех и стать в оборону. И мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, деды, пенсионеры, пенсионерки. И дети. Она визжит, она маленький ребенок, ей 5, 6 лет. А я выстрелил контрольный. Я никого не должен быть выпустить.

— Кто давал такие приказы?

— Ну, начинаем сверху: у меня был командир Айсман, потом Коршун, над ними есть Пригожин, который сказал: «Не дать выхода никому, всех уничтожить». И мы выполняли приказ.

— Даже гражданским, даже детям?

— Никому, никому.

— А где это было: Бахмут или Соледар?

— Соледар вообще страшное было дело….В Бахмуте мы зашли в подвал – и там были дети. Мы их всех положили с нашей группой.

— Сколько было детей.

— Детей было около 40. В целом было 300-400 людей. Это был большой дом, 9-этажка. Я дал команду всех «обнулить». Это было 18 марта, мы зашли в центр Бахмута. Мы дали бой. Много наших положили. После этого нам дали приказ всех положить…Дети пострадали, да жалко, много детей погибло.

Второй экс-вагнеровец Алексей Савичев рассказал, что в Бахмуте подростков расстреливали просто из-за татуировок.

В день после обмена, после того, как уехали журналисты, произошел массовый расстрел подростков.

— Это было или 8, или 9 февраля 2023 года. Массово хотели перейти на нашу строну. Мирные жители выходили, сначала все было нормально. Но были приказ, что всех, кому больше 15 лет, просто расстреливать, без слов.

— И сколько расстреляли мирных жителей? Сколько из них подростков.

— 15-16-летние украинские жители – я бы не сказал, что они мирные. Ну из этих 23-25 человек 15-17-летних было расстреляно человек 10 точно.