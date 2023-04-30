В центре Харькова подростки курили и пьянствовали, их поймали на горячем
Полицейские провели профилактический рейд в ТРЦ Харькова и задержали подростков, которые курили сигареты и пили слабоалкогольные напитки.
Об этом сообщили в Харьковской областной полиции.
«29 апреля полицейские сектора ювенальной превенции в торгово-развлекательном центре Харькова обнаружили несовершеннолетних, употреблявших слабоалкогольные напитки и табачные изделия. В отношении нарушителей составили административные протоколы. С детьми и их родителями провели профилактические беседы по недопущению противоправного поведения в будущем», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2023 в 12:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские провели профилактический рейд в ТРЦ Харькова и задержали подростков, которые курили сигареты и пили слабоалкогольные напитки.".