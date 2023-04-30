В центре Харькова подростки курили и пьянствовали, их поймали на горячем

Полицейские провели профилактический рейд в ТРЦ Харькова и задержали подростков, которые курили сигареты и пили слабоалкогольные напитки.

Об этом сообщили в Харьковской областной полиции.

«29 апреля полицейские сектора ювенальной превенции в торгово-развлекательном центре Харькова обнаружили несовершеннолетних, употреблявших слабоалкогольные напитки и табачные изделия. В отношении нарушителей составили административные протоколы. С детьми и их родителями провели профилактические беседы по недопущению противоправного поведения в будущем», — говорится в сообщении.