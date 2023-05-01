Серийный донор спермы в Нидерландах стал отцом 550 детям. Его остановил суд

Нидерландский суд обязал мужчину, ставшего отцом для 550 детей, прекратить донорство спермы, сообщает Politico.

Джонатан Джейкоб Мейер пожертвовал сперму в Нидерландах и за рубежом, в датский банк спермы Cryos и в киевскую клинику Biotexcom, и предлагал свою сперму через онлайн-платформы.

Он пожертвовал свой биоматериал как минимум 11 голландским клиникам бесплодия, в то же время давая лживые обещания, что он не предлагал свою сперму в других местах и не будет делать этого в будущем. В 2017 году установили, что он уже стал отцом 102 детей из-за этих клиник. В Нидерландах, чтобы уменьшить вероятность случайного инцеста, донор может стать отцом не более 25 детей в 12 семьях.

Суд постановил, что мужчина «намеренно соврал, чтобы заставить родителей выбрать его донором», хорошо зная, что они бы не выбрали его, если бы знали, скольким семьям он уже помог завести детей.

Мужчина утверждал, что действует в интересах будущих родителей, которым хочет помочь. И хотя его внесли в черный список, он продолжал сдавать сперму за рубежом, в частности, в Дании и Украине, искал клиентов в интернете. Донор рассказал, что сдавал в 2017 году сперму в киевской клинике Biotexcom.

Одна мать и организация Stichting Donorkind, представлявшая интересы нескольких детей-доноров мужчины и их родителей, обратились в суд в Гааге и требуют прекратить его донорство и больше не использовать сперму, которую он уже сдал. Организация утверждает, что мужчина рискует нанести вред психическому благополучию своих детей-доноров, увеличивая риск инцеста.

«Все эти родители теперь столкнулись с тем фактом, что их дети являются частью огромной семейной сети с сотнями сводных братьев и сестер», — сказал суд.

Суд в Гааге сказал Джонатану Джейкобу Мейеру, что его оштрафуют на сумму до 100 тысяч евро, если он повторно сдаст сперму или если он будет рекламировать любым способом свои услуги в качестве донора, пишет Dutch News. Суд обязал мужчину в течение недели сообщить, в каких клиниках еще он стал донором.

Джонатан М., по данным The New York Times, музыкант из Гааги, который сейчас живет в Кении. Он привлекал будущих матерей своей внешностью: волнистыми светлыми волосами и голубыми глазами.

Также СМИ сообщают, что кроме Нидерландов мужчина успел «стать отцом» в Австралии, Италии, Сербии, Украине, Германии, Польше, Венгрии, Швейцарии, Румынии, Дании, Швеции, Мексике и США.