На вулиці в Харкові пограбували жінку, яка гуляла з дитиною

Суспільство 16:20   15.12.2025
Вікторія Яковенко
На вулиці в Харкові пограбували жінку, яка гуляла з дитиною Фото: ГУНП в Харківській області

11 грудня до правоохоронців звернулася мешканка Основ’янського району та повідомила, що на вулиці незнайомий чоловік вирвав у неї сумку з грошима та особистими речами, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Правоохоронці з’ясували, що під час прогулянки з дитиною на одній із вулиць міста зловмисник зірвав сумку з плеча жінки. Після чого правопорушник втік з місця події. Вдалося оперативно встановити особу правопорушника. Ним виявився раніше засуджений 28-річний чоловік», – зазначили у поліції.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у грабежі. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що правоохоронці ліквідували у Харкові наркобізнес. За даними обласної прокуратури, у червні на території приватного домоволодіння п’ять містян незаконно вирощували коноплі елітних сортів.

Читайте також: 25-річна дівчина загинула після ДТП поблизу Харкова: поліція шукає свідків

Автор: Вікторія Яковенко
  15 Грудня 2025 в 16:20

