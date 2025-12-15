На вулиці в Харкові пограбували жінку, яка гуляла з дитиною
11 грудня до правоохоронців звернулася мешканка Основ’янського району та повідомила, що на вулиці незнайомий чоловік вирвав у неї сумку з грошима та особистими речами, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Правоохоронці з’ясували, що під час прогулянки з дитиною на одній із вулиць міста зловмисник зірвав сумку з плеча жінки. Після чого правопорушник втік з місця події. Вдалося оперативно встановити особу правопорушника. Ним виявився раніше засуджений 28-річний чоловік», – зазначили у поліції.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у грабежі. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.
Раніше МГ «Об'єктив» повідомляла, що правоохоронці ліквідували у Харкові наркобізнес. За даними обласної прокуратури, у червні на території приватного домоволодіння п'ять містян незаконно вирощували коноплі елітних сортів.
