У Харкові вирощували коноплі елітних сортів: наркобізнес накрили (фото)

Правоохоронці ліквідували у Харкові наркобізнес. За даними обласної прокуратури, у червні на території приватного домоволодіння п’ять містян незаконно вирощували коноплі елітних сортів.

«У подальшому вони виготовляли канабіс і продавали. За результатами проведених обшуків у харків’ян загалом виявлено понад 10,5 кг канабісу та обладнання для виготовлення і фасування наркотиків. За цінами чорного ринку вартість вилученого у разі роздрібного збуту становить близько 2,6 млн гривень», – встановили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали одного із ймовірних учасників.

Йому повідомили про підозру у незаконному виготовленні та зберіганні наркотичних засобів з метою збуту (ч. 1 ст. 307 ККУ), додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

«Речові докази направлено на експертизу. Після отримання результатів дослідження вирішуватиметься питання про оголошення підозри іншим учасникам за ст. 307, ст. 310 ККУ», – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше харківські правоохоронці викрили ділків, які, за даними слідства, виготовляли та збували метамфетамін у різних областях. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 44-річна жінка займалася розповсюдженням метамфетаміну через поштові відправлення по всій Україні. Її 40-річний спільник виготовляв психотропні речовини в облаштованій ним лабораторії та збував їх як через поштові сервіси, так і з рук в руки.