Понад 1,5 тисячі кущів коноплі та восьми кг каннабісу вилучили на Харківщині

Про наркотичні речовини, які виявили копи на Харківщині, розповіли в облуправлінні Нацполіції.

“Заходи проводилися у рамках проведення загальнодержавних заходів під умовною назвою «Канабіс». Так, територіальними підрозділами ГУНП в Харківській області спільно з секторами боротьби з наркозлочинністю у межах 15 кримінальних проваджень, відкритих за ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України правоохоронці провели 15 обшуків”, – уточнили поліцейські.

За результатами перевірки копи вилучили 1702 кущі коноплі та понад 8,2 кілограма канабісу. На “чорному” ринку їхня ціна – близько семи мільйонів гривень.

“Так, 5 серпня у місті Златопіль під час обшуку у двох місцевих мешканців за місцями їх проживання поліцейські виявили та вилучили понад 700 грамів канабісу. Крім того, на відкритій місцевості на земельній ділянці, яку фігуранти облаштували для «таємного» вирощування наркотичних рослин, вилучено 472 кущі коноплі”, – розповіли в поліції.

А в Салтівському районі Харкова на ділянці виявили 177 кущів конопель та канабісу, вагою близько 50 грамів.

Усі вилучені речовини надалі відправлять на експертизу. Після отримання результатів фігурантам справ можуть вручити підозри.