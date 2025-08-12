Live
  • Вт 12.08.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.2

У дворі на Харківщині вирощували коноплі: замасковані рослини виявив дрон 📷

Суспільство 15:29   12.08.2025
Вікторія Яковенко
У дворі на Харківщині вирощували коноплі: замасковані рослини виявив дрон 📷 Фото: ГУНП в Харківській області

Незаконний посів конопель правоохоронці виявили у дворі жителя Чугуївського району.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що нарковмісні рослини були замасковані серед дерев, злакових культур та бур’янів у дворі в Новопокровській громаді. Частину конопель чоловік вирощував у квіткових горщиках, додали правоохоронці.

Знайшов ці рослини дрон, розповіли в поліції.

Під час обшуку правоохоронці вилучили кущі конопель, а також близько кілограма речовини, схожої на канабіс, що зберігалася у господарській споруді. Речові докази направили на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ.

выращивали коноплю на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
выращивали коноплю на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
выращивали коноплю на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
выращивали коноплю на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Будівництво фортифікацій на Харківщині: підрядник поверне гроші – що сталося

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У дворі на Харківщині вирощували коноплі: замасковані рослини виявив дрон 📷
У дворі на Харківщині вирощували коноплі: замасковані рослини виявив дрон 📷
12.08.2025, 15:29
У Харкові розширили умови придбання доступного житла: що це означає
У Харкові розширили умови придбання доступного житла: що це означає
12.08.2025, 14:21
Харківський поїзд – у трійці найпопулярніших за тиждень: ситуація з квитками
Харківський поїзд – у трійці найпопулярніших за тиждень: ситуація з квитками
12.08.2025, 14:52
Будівництво фортифікацій на Харківщині: підрядник поверне гроші – що сталося
Будівництво фортифікацій на Харківщині: підрядник поверне гроші – що сталося
12.08.2025, 13:40
Пропаганда РФ розганяє фейк про «звірства «Хартії» в Харкові» – ЦПД
Пропаганда РФ розганяє фейк про «звірства «Хартії» в Харкові» – ЦПД
12.08.2025, 12:11
Новини Харкова — головне 12 серпня: поранений пенсіонер, фейк РФ про “Хартію”
Новини Харкова — головне 12 серпня: поранений пенсіонер, фейк РФ про “Хартію”
12.08.2025, 14:56

Новини за темою:

11:47
Понад 1,5 тисячі кущів коноплі та восьми кг каннабісу вилучили на Харківщині
16:13
Коноплі вирощували в одному з районів Харкові: подробиці (фото)
14:55
Вирощував коноплі в квартирі: харків’янина «посадили» на 6 років
13:43
Коноплі вирощували в квартирі у Харкові – прокуратура (фото)
12:10
11 кущів конопель виростив житель Змієва «для власних потреб» (фото)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У дворі на Харківщині вирощували коноплі: замасковані рослини виявив дрон 📷»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2025 в 15:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незаконний посів конопель правоохоронці виявили у дворі жителя Чугуївського району.".