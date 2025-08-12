У дворі на Харківщині вирощували коноплі: замасковані рослини виявив дрон 📷

Незаконний посів конопель правоохоронці виявили у дворі жителя Чугуївського району.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що нарковмісні рослини були замасковані серед дерев, злакових культур та бур’янів у дворі в Новопокровській громаді. Частину конопель чоловік вирощував у квіткових горщиках, додали правоохоронці.

Знайшов ці рослини дрон, розповіли в поліції.

Під час обшуку правоохоронці вилучили кущі конопель, а також близько кілограма речовини, схожої на канабіс, що зберігалася у господарській споруді. Речові докази направили на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ.