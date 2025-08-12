Во дворе на Харьковщине выращивали коноплю: растения нашел дрон (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Незаконный посев конопли правоохранители обнаружили во дворе жителя Чугуевского района.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что наркосодержащие растения были замаскированы среди деревьев, злаковых культур и сорняков во дворе Новопокровской громады. Часть конопли мужчина выращивал в цветочных горшках, добавили правоохранители.
Нашел эти растения дрон, рассказали в полиции.
Во время обыска правоохранители изъяли кусты конопли, а также около килограмма вещества, похожего на каннабис, хранившегося в хозяйственном сооружении. Вещественные доказательства направили на экспертизу.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: конопля, наркотики, Нацполиция, харьковщина;
