Во дворе на Харьковщине выращивали коноплю: растения нашел дрон (фото)

Незаконный посев конопли правоохранители обнаружили во дворе жителя Чугуевского района.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что наркосодержащие растения были замаскированы среди деревьев, злаковых культур и сорняков во дворе Новопокровской громады. Часть конопли мужчина выращивал в цветочных горшках, добавили правоохранители.

Нашел эти растения дрон, рассказали в полиции.

Во время обыска правоохранители изъяли кусты конопли, а также около килограмма вещества, похожего на каннабис, хранившегося в хозяйственном сооружении. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ.