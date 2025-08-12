Live
  • Вт 12.08.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.2

Во дворе на Харьковщине выращивали коноплю: растения нашел дрон (фото)

Общество 15:29   12.08.2025
Виктория Яковенко
Во дворе на Харьковщине выращивали коноплю: растения нашел дрон (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Незаконный посев конопли правоохранители обнаружили во дворе жителя Чугуевского района.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что наркосодержащие растения были замаскированы среди деревьев, злаковых культур и сорняков во дворе Новопокровской громады. Часть конопли мужчина выращивал в цветочных горшках, добавили правоохранители.

Нашел эти растения дрон, рассказали в полиции.

Во время обыска правоохранители изъяли кусты конопли, а также около килограмма вещества, похожего на каннабис, хранившегося в хозяйственном сооружении. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ.

выращивали коноплю на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
выращивали коноплю на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
выращивали коноплю на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
выращивали коноплю на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории
12.08.2025, 06:00
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
11.08.2025, 13:09
Новости Харькова — главное 12 августа: ранен пенсионер, фейк РФ о «Хартии»
Новости Харькова — главное 12 августа: ранен пенсионер, фейк РФ о «Хартии»
12.08.2025, 14:56
Грабеж средь бела дня в Харькове: поймали мужчину, сорвавшего золотую цепочку
Грабеж средь бела дня в Харькове: поймали мужчину, сорвавшего золотую цепочку
12.08.2025, 10:39
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Во дворе на Харьковщине выращивали коноплю: растения нашел дрон (фото)
Во дворе на Харьковщине выращивали коноплю: растения нашел дрон (фото)
12.08.2025, 15:29

Новости по теме:

11:47
Более 1,5 тысяч кустов конопли и восьми кг каннабиса изъяли на Харьковщине
16:13
Коноплю выращивали в одном из районов Харькова: подробности (фото)
14:55
Выращивал коноплю в квартире: харьковчанина «посадили» на 6 лет
13:43
Коноплю выращивали в квартире в Харькове – прокуратура (фото)
12:10
11 кустов конопли вырастил житель Змиева «для собственных нужд» (фото)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Во дворе на Харьковщине выращивали коноплю: растения нашел дрон (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 августа 2025 в 15:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Незаконный посев конопли правоохранители обнаружили во дворе жителя Чугуевского района.".