Более 1,5 тысяч кустов конопли и восьми кг каннабиса изъяли на Харьковщине

Происшествия 11:47   08.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Более 1,5 тысяч кустов конопли и восьми кг каннабиса изъяли на Харьковщине

О наркотических веществах, которые копы обнаружили на Харьковщине, рассказали в облуправлении Нацполиции.

«Мероприятия проводились в рамках проведения общегосударственных мероприятий под условным названием «Канабис». Так, территориальными подразделениями ГУНП в Харьковской области совместно с секторами борьбы с наркопреступностью в пределах 15 уголовных производств, открытых по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 15 обысков», – уточнили полицейские.

По результатам проверки копы изъяли 1702 кустов конопли и более 8,2 кілограмов каннабиса. На «черном» рынке их цена – около семи миллионов гривен.

«Так, 5 августа в городе Златополь во время обыска у двух местных жителей по местам их жительства полицейские обнаружили и изъяли более 700 грамм каннабиса. Кроме того, на открытой местности на земельном участке, который фигуранты обустроили для «тайного» выращивания наркотических растений, изъято 472 куста конопли», – рассказали копы.

А в Салтовском районе Харькова на участке обнаружили 177 кустов конопли и каннабиса, весом около 50 грамм.

Все изъятые вещества в дальнейшем отправят на экспертизу. После получения результатов фигурантам дел могут вручить подозрения.

Вырубили деревьев на 12 миллионов гривен: четверо мужчин получили подозрение

Автор: Николь Костенко-Лагутина
