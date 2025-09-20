Live
Полицейские подозревают, что нашли коноплю в Слободском районе

Происшествия 15:49   20.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Полицейские подозревают, что нашли коноплю в Слободском районе

О находке в Слободском районе Харькова рассказали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Вначале копы получили сообщение о том, что 29-летний харьковчанин может незаконно выращивать в Слободском районе Харькова коноплю.

«На основании решения Слободского районного суда работниками сектора уголовной полиции отдела полиции №2 ХРУП №1 совместно с работниками Управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Харьковской области был проведен санкционированный обыск в домовладении мужчины», – сообщили в полиции.

Там копы нашли 21 куст, растения действительно были похожи на коноплю. Найденное изъяли и отправили на экспертизу.

«Следователями возбуждено уголовное производство по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины», – отметили в полиции.

Читайте также: Российских генералов, приказавших убивать гражданских в Харькове, будут судить

Автор: Николь Костенко-Лагутина
