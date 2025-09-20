Поліцейські підозрюють, що знайшли коноплі у Слобідському районі

Про знахідку у Слобідському районі Харкова розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

Спочатку копи отримали повідомлення про те, що 29-річний харків’янин може незаконно вирощувати у Слобідському районі Харкова коноплі.

“На підставі ухвали Слобідського районного суду працівниками сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 ХРУП №1 спільно з працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області був проведений санкціонований обшук у домоволодінні чоловіка”, – зазначили в поліції.

Там копи знайшли 21 кущ, рослини дійсно були схожі на коноплі. Знайдене вилучили та відправили на експертизу.

“Слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України”, – зазначили в поліції.