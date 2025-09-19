Live
  • Пт 19.09.2025
Російських генералів, що наказали вбивати цивільних у Харкові, судитимуть

Події 18:47   19.09.2025
Оксана Якушко
Російських генералів, що наказали вбивати цивільних у Харкові, судитимуть Фото: Сергій Болвінов / Фейсбук

Справа чотирьох російських генералів, які наказали стріляти з РСЗВ по центральних вулицях у Харкові, вже в суді.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Це були ракетні обстріли міста на самому початку повномасштабного вторгнення. 28 лютого 2022 року ворог здійснив цілу серію цілеспрямованих ударів зі “Смерчу”. Некеровані уламково-фугасні касетні снаряди накрили Шевченківський район. Боєприпаси влучали по вулицях Клочківській, Отакара Яроша та 23 серпня. Тоді загинули восьмеро мирних мешканців, серед них був неповнолітній хлопець, а одна жінка дістала поранень», – нагадав Сергій Болвінов.

Під час слідства цієї справи правоохоронці вийшли на “верхівку”, командирів російської армії. Наказав гатити по харків’янах 59-річний генерал-полковник, який тоді був на посаді командувача військ західного округу ЗС РФ. В раніше він отримав подяку від Путіна за участь у війні в Сирії.

До цього воєнного злочину причетні його перший заступник, начальник групи вогневого і ядерного ураження штабу та заступник начштабу угруповання військ “Запад”.

Слідчі зібрали неспростовні докази того, що саме ці офіцери керували масовими обстрілами і вбивствами містян після того, як росіяни не змогли захопити Харків. Також слідчі встановили, що про терор цивільного населення в разі провалу швидкої окупації офіцери домовилися заздалегідь.

«Димові сліди від “Смерчу” в момент запуску, сліди на снігу від РСЗВ після запусків зафіксували супутники. Ми використовували ці знімки під час розслідування. Тому точно знаємо, звідки саме росіяни тоді били по Харкову. Касети летіли з населеного пункту Муром Бєлгородської області. Нам навіть вдалося допитати військовополоненого начальника відділення боєприпасів служби ракетного озброєння ЗВО РФ, який і відповідав за рух цих ракет. Про підозру їм повідомили заочно. Сьогодні ми завершили досудове розслідування, всі матеріали та обвинувальний акт вже в суді», – розповів Болвінов.

Фото: Сергій Болвінов / Фейсбук
Фото: Сергій Болвінов / Фейсбук
Фото: Сергій Болвінов / Фейсбук
Фото: Сергій Болвінов / Фейсбук

Раніше правоохоронці ідентифікували чотирьох російських командирів, які, за даними слідства, організували масштабний обстріл Харкова 28 лютого 2022 року.

Читати також: ЄС планує скасувати тимчасовий захист українцям, сподіваючись на світ – експерт

Автор: Оксана Якушко
