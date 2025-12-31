У РФ знайшовся генерал, який “освободил” Куп’янськ: що наобіцяв – реакція ЗСУ
Російський генерал Сергій Кузовльов, який отримав зірку героя РФ за брехню про взяття Куп’янська, з’явився на нараді з Путіним, про що пишуть російські джерела. Його нові заяви прокоментував речник Угруповання об’єднаних сил.
“Путін провів нараду з російськими командувачами щодо ситуації “в зоні СВО”. Командувач угрупуванням військ “Запад” генерал-полковник Сергій Кузовльов доповів Путіну, що “угруповання ЗСУ під Куп’янськом буде знищене в січні — лютому”, — повідомив російський телеграм-канал ASTRA.
Несподіваний поворот подій зі звільненням вже “освобожденного” викликав сміх у спікера Угрупування об’єднаних сил Віктора Трегубова.
“Ну, якась дивна людина. Він же вже “звільнив” Куп’янськ. А тепер збирається звільняти його ще раз. Певно, ще одного героя Росії хоче із закруткою на спині. Тут я не знаю навіть, як це коментувати. Якщо виходить людина, яка сама казала, що місто взяте, й сама за це отримувала орден, а потім вона зникає, з’являється і каже: “Ми зараз місто візьмемо”. Це хіба що в якійсь альтернативній реальності, що взагалі не підлягає законам Арістотелевої логіки, таке можливо. Тому коментувати це якось важко”, — сказав Трегубов у етері нацмарафону.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Представник ЗСУ прокоментував, що зараз насправді відбувається в Куп’янську.
“Якщо брати саме місто, то вони до нього просто не можуть прорватися. Так, там особливо вчора фіксувалося певне накопичення військ. І явні спроби до нього пройти, але станом на зараз пробитися до самого міста вони не можуть. А їхня присутність у місті швидко тане. Просто закінчуються люди, які там взагалі фізично присутні. Там їх зараз уже кількадесят – по підвалах. І скоро буде взагалі близько нуля, бо просто рано чи пізно закінчаться будь-які ефективні спроби постачання – і тоді вони просто закінчаться всі. Дозачистять просто місто. На телеграм-каналах Міноборони РФ виходить якась абсолютно навіжена маячня, де якісь люди в балаклавах знімаються та кажуть, що ми з Куп’янська будемо наступати. Але єдині люди, які досі знаходяться в Куп’янську, можуть наступати в будь-якому напрямку. Вони оточені”, – пояснив Трегубов.
Навколо Куп’янська, за його словами, є тиск із боку ворога. Але не з півночі, звідки ЗС РФ змогли свого часу просочитися до міста, а зі сходу – тобто на лівому березі Осколу.
“Тиск на цей плацдарм – він є, і досить серйозний. Він давно серйозний. Безуспішний, на щастя. Але видно, що вони докладають там великих зусиль і що там є якісь надії”, – зазначив спікер.
