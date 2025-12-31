В РФ нашелся генерал, который «освободил» Купянск: что наобещал — реакция ВСУ

Российский генерал Сергей Кузовлев, который получил звезду героя РФ за вранье про взятие Купянска, появился на совещании с Путиным, о чем пишут российские источники. Его новые заявления прокомментировал спикер Группировки объединенных сил.

«Путин провел совещание с российскими командующими о ситуации «в зоне СВО». Командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Путину, что «группировка ВСУ под Купянском будет уничтожена в январе — феврале», — сообщил российский Telegram-канал ASTRA.

Неожиданный поворот событий с «освобождением» уже «освобожденного» вызвал смех у спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова.

«Ну, какой-то странный человек. Он же уже «освободил» Купянск. А теперь собирается освобождать его еще раз. Наверное, еще одного героя России хочет с закруткой на спине. Здесь я даже не знаю, как это комментировать. Если выходит человек, который сам говорил, что город взят, и сам за это получал орден, а потом он пропадает, появляется и говорит, что мы сейчас возьмем город. Это разве что в какой-то альтернативной реальности, вообще не подлежащей законам Аристотелевой логики такое возможно. Поэтому комментировать это как-то тяжело», — сказал Трегубов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Представитель ВСУ прокомментировал, что сейчас на самом деле происходит в Купянске.

«Если брать сам город, то они к нему просто не могут прорваться. Да, там особенно вчера фиксировалось определенное накопление войск. И явные попытки к нему пройти. Но по состоянию на данный момент пробиться в сам город они не могут. А их присутствие в городе быстро тает. Просто заканчиваются люди, там вообще физически присутствующие. Там их сейчас уже несколько десятков – по подвалам. И скоро будет вообще около нуля, потому что просто рано или поздно закончатся какие-либо эффективные возможности поставок — и тогда они просто «закончатся» все. Дозачистят просто город. Поэтому на Telegram-каналах Минобороны РФ выходит какой-то совершенно взбалмошный бред, где какие-то люди в балаклавах снимаются и говорят: «Мы из Купянска будем наступать». Но единственные люди, которые находятся в Купянске, могут наступать в любом направлении. Они окружены», — пояснил Трегубов.

Вокруг Купянска, по его словам, есть давление со стороны врага. Но не с севера, откуда ВС РФ смогли в свое время просочиться в город, а с востока — то есть на левом берегу Оскола.

«Давление на этот плацдарм — оно есть, и довольно серьезное. Оно давно серьезное. Безуспешное, к счастью. Но видно, что они прилагают там большие усилия и что у них там есть какие-то надежды», — отметил спикер.