Генерал, доложивший Путину о победе россиян в Купянске, исчез в РФ – Зеленский
В РФ исчез генерал, который доложил диктатору РФ Владимиру Путину об оккупации Купянска.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию PAP.
20 ноября российский генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Путину, что армия РФ полностью оккупировала Купянск. Однако позже, 12 декабря, Зеленский прибыл в Купянск и записал оттуда видео, чем опроверг утверждение РФ об оккупации.
Что касается генерала, то судя по словам президента, вероятно, он имел в виду именно его.
«Путин часто говорил о контроле над городами… мы видели видео, где генерал сообщал об их захвате. А потом я поехал в Купянск, и ситуация действительно была сложной, и линия фронта была очень близко. Однако наши вооруженные силы контролируют Купянск», — заявил Зеленский.
Он добавил, что недавно была информация о том, что генерала РФ нашли мертвым. Поэтому президент Украины не исключает, что речь идет именно об этом человеке.
«Потом этот генерал исчез, кто знает куда. Вчера или позавчера была новость, что его нашли мертвым. Я думаю, что это тот самый генерал. Каждую информацию нужно проверять десять раз, но, если он пропал без вести, я совсем не удивлюсь», — резюмировал Зеленский.
Читайте также: ВСУ продвинулись в центре Купянска, у россиян беда с новобранцами – ISW
Новости по теме:
- Категории: Мир, Фронт, Харьков; Теги: владимир путин, Володимир Зеленський, генерал РФ, купянск;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Генерал, доложивший Путину о победе россиян в Купянске, исчез в РФ – Зеленский», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 декабря 2025 в 15:00;