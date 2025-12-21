Генерал, доложивший Путину о победе россиян в Купянске, исчез в РФ – Зеленский

В РФ исчез генерал, который доложил диктатору РФ Владимиру Путину об оккупации Купянска.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию PAP.

20 ноября российский генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Путину, что армия РФ полностью оккупировала Купянск. Однако позже, 12 декабря, Зеленский прибыл в Купянск и записал оттуда видео, чем опроверг утверждение РФ об оккупации.

Что касается генерала, то судя по словам президента, вероятно, он имел в виду именно его.

«Путин часто говорил о контроле над городами… мы видели видео, где генерал сообщал об их захвате. А потом я поехал в Купянск, и ситуация действительно была сложной, и линия фронта была очень близко. Однако наши вооруженные силы контролируют Купянск», — заявил Зеленский.

Он добавил, что недавно была информация о том, что генерала РФ нашли мертвым. Поэтому президент Украины не исключает, что речь идет именно об этом человеке.

«Потом этот генерал исчез, кто знает куда. Вчера или позавчера была новость, что его нашли мертвым. Я думаю, что это тот самый генерал. Каждую информацию нужно проверять десять раз, но, если он пропал без вести, я совсем не удивлюсь», — резюмировал Зеленский.