«Путин впервые так подставился»: почему пригласить медиа в Купянск – абсурд

Впервые за 25 лет можно говорить о признаках неадекватности восприятия реальности главой Кремля Владимиром Путиным, считает экс-нардеп Вадим Денисенко. Он отметил, что идея пригласить журналистов посмотреть «на окружение в Покровске и Купянске» абсурдная.

«Пока это гипотеза, которая подтвердится или опровергнется в ближайшие месяцы. Но с точки зрения информационной войны у нас есть уникальный шанс изменить представление о Путине и в мире, и в России. История с приглашением журналистов посмотреть на окружение в Покровске и Купянске абсурдна по своей сути. Если вы представляете себе линию фронта, то не сложно догадаться: увидеть оцепление как таковое невозможно. Я не говорю уже о килзоне в этом районе. Другими словами Путин предложил провести невозможную пиар-акцию», – объяснил Денисенко.

Он добавил, что все разведки мира понимают, что никакого окружения там не существует. Поэтому, предполагает: Путин или неадекватно воспринимает ситуацию или окружение ему лжет.

«Оба варианта проблемны для Путина. Но, к сожалению, информационная компания по освещению этих признаков неадекватности Путина – минимальна. А такая компания как раз могла бы вытеснять Путина в негативное информационное поле даже в тех территориях, где Россия считается другом», — заявил экс-нардеп.

Денисенко спрогнозировал, как дальше может развиваться ситуация. По его мнению, в течение следующих месяцев можно будет понять, действительно ли Путин все больше воспринимает реальность в искаженном состоянии. Если ситуация повторится, в течение полугода «неадекватность Путина станет общепонятной для российских элит и элит всего мира».

«Я далек от идеи переворота (до этого очень далеко), ведь перевороты в России случаются тогда, когда кто-то из окружения начинает ощущать угрозу своей жизни. А Путин пока достаточно осторожен, чтобы этого не допустить. В то же время создание имиджа неадекватного в прямом смысле этого слова лидера, которому лжет окружение – это уникальный шанс делегитимизации Путина в России. И я могу утверждать, что он так подставился впервые в своей президентской карьере. Главное нам этот шанс не профукать», — подытожил Денисенко.

Напомним, 29 октября глава Кремля Путин заявил, что Россия готова на несколько часов прекратить боевые действия в районе Купянска, чтобы журналисты убедились, что украинские военные якобы бы оказались там в окружении. В Группировке объединенных сил опровергли эту информацию и подчеркнули: в Купянске и в его окрестностях идут тяжелые бои, россияне пытаются закрепляться в северной части города. Любые заявления об окружении являются фантазией, не опирающейся ни на какие фактические данные на местах, утверждали в Группировке. Также заявления об окружении Купянска опроверг в ходе брифинга в Харькове министр внутренних дел Игорь Клименко. Он заверил, что ситуация в городе стабилизирована. Российские военные «понимают, что Купянск проигрывают», заявил 31 октября Владимир Зеленский. По данным президента, в городе Силы обороны проводят зачистку от оккупантов. Украинские военные вышли к реке и блокировали россиян, из-за чего те не могут передвигаться даже поодиночке. «Там также непросто, но все понятно», — заявил Зеленский.