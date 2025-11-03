Live
«Путін вперше так підставився»: чому запросити медіа в Куп’янськ – абсурд

Політика 12:08   03.11.2025
Вікторія Яковенко
«Путін вперше так підставився»: чому запросити медіа в Куп’янськ – абсурд Фото створене ШІ

Вперше за 25 років можна говорити про ознаки неадекватності сприйняття реальності очільником Кремля Володимиром Путіним, вважає екснардеп Вадим Денисенко. Він зазначив, що ідея запросити журналістів подивитися «на оточення в Покровську та Купʼянську» абсурдна.

«Поки це гіпотеза, яка підтвердиться або спростується в найближчі місяці. Але з точки зору інформаційної війни у нас є унікальний шанс змінити уявлення про Путіна і в світі, і в Росії. Історія з запрошенням журналістів подивитися на оточення в Покровську та Купʼянську абсурдне по своїй суті. Якщо ви уявляєте собі лінію фронту, то не складно здогадатися: побачити оточення як таке неможливо. Я не говорю вже про кілзону в цьому районі. Іншими словами Путін запропонував провести неможливу піар-акцію», – пояснив Денисенко.

Він додав, що всі розвідки світу розуміють, що ніякого оточення там не існує. Тож, припускає: Путін або неадекватно сприймає ситуацію або оточення йому бреше.

«Обидва варіанти є проблемними для Путіна. Але, на жаль, інформаційна компанія по висвітлення цих ознак неадекватності Путіна – мінімальна. А така компанія, якраз могла б витісняти Путіна в негативне інформаційне поле навіть в тих територіях, де Росія вважається другом», – заявив екснардеп.

Денисенко спрогнозував, як далі може розвиватися ситуація. На його думку, впродовж наступних місяців можна буде зрозуміти чи справді Путін все більше сприймає реальність у викривленому стані. Якщо ситуація повториться, протягом пів року «неадекватність Путіна стане загальнозрозумілою для російських еліт і еліт всього світу».

«Я далекий від ідеї перевороту (до цього дуже далеко), адже перевороти в Росії трапляються тоді, коли хтось із оточення починає відчувати загрозу своєму життю. А Путін поки достатньо обережний, щоб цього не допустити. В той же час створення іміджу неадекватного в прямому значенні цього слова лідера, якому бреше оточення – це унікальний шанс делегітимізації Путіна в Росії. І я можу стверджувати, що він так підставився вперше в своїй президентській карʼєрі. Головне нам цей шанс не профукати», – підсумував Денисенко.

Нагадаємо, 29 жовтня очільник Кремля Путін заявив, що Росія готова на кілька годин припинити бойові дії в районі Куп’янська, аби журналісти переконалися, що українські військові начебто опинилися там в оточенні. В Угрупованні об’єднаних сил спростували цю інформацію та наголосили: в Куп’янську та на його околицях йдуть важкі бої, росіяни намагаються закріплюватись в північній частині міста. Будь-які заяви про оточення є фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях, стверджували в Угрупованні. Також заяви про оточення Куп’янська спростував під час брифінгу в Харкові міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він запевнив, що ситуація в місті стабілізована. Російські військові “розуміють, що Куп’янськ програють”, заявив 31 жовтня Володимир Зеленський.  За даними президента, у місті Сили оборони проводять зачистку від окупантів. Українські військові вийшли до річки та блокували росіян, через що ті не можуть пересуватися навіть поодинці. “Там також непросто, але все зрозуміло”, – заявив Зеленський.

Автор: Вікторія Яковенко
Автор: Вікторія Яковенко