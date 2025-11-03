«Путін вперше так підставився»: чому запросити медіа в Куп’янськ – абсурд

Вперше за 25 років можна говорити про ознаки неадекватності сприйняття реальності очільником Кремля Володимиром Путіним, вважає екснардеп Вадим Денисенко. Він зазначив, що ідея запросити журналістів подивитися «на оточення в Покровську та Купʼянську» абсурдна.

«Поки це гіпотеза, яка підтвердиться або спростується в найближчі місяці. Але з точки зору інформаційної війни у нас є унікальний шанс змінити уявлення про Путіна і в світі, і в Росії. Історія з запрошенням журналістів подивитися на оточення в Покровську та Купʼянську абсурдне по своїй суті. Якщо ви уявляєте собі лінію фронту, то не складно здогадатися: побачити оточення як таке неможливо. Я не говорю вже про кілзону в цьому районі. Іншими словами Путін запропонував провести неможливу піар-акцію», – пояснив Денисенко.

Він додав, що всі розвідки світу розуміють, що ніякого оточення там не існує. Тож, припускає: Путін або неадекватно сприймає ситуацію або оточення йому бреше.

«Обидва варіанти є проблемними для Путіна. Але, на жаль, інформаційна компанія по висвітлення цих ознак неадекватності Путіна – мінімальна. А така компанія, якраз могла б витісняти Путіна в негативне інформаційне поле навіть в тих територіях, де Росія вважається другом», – заявив екснардеп.

Денисенко спрогнозував, як далі може розвиватися ситуація. На його думку, впродовж наступних місяців можна буде зрозуміти чи справді Путін все більше сприймає реальність у викривленому стані. Якщо ситуація повториться, протягом пів року «неадекватність Путіна стане загальнозрозумілою для російських еліт і еліт всього світу».

«Я далекий від ідеї перевороту (до цього дуже далеко), адже перевороти в Росії трапляються тоді, коли хтось із оточення починає відчувати загрозу своєму життю. А Путін поки достатньо обережний, щоб цього не допустити. В той же час створення іміджу неадекватного в прямому значенні цього слова лідера, якому бреше оточення – це унікальний шанс делегітимізації Путіна в Росії. І я можу стверджувати, що він так підставився вперше в своїй президентській карʼєрі. Головне нам цей шанс не профукати», – підсумував Денисенко.

Нагадаємо, 29 жовтня очільник Кремля Путін заявив, що Росія готова на кілька годин припинити бойові дії в районі Куп’янська, аби журналісти переконалися, що українські військові начебто опинилися там в оточенні. В Угрупованні об’єднаних сил спростували цю інформацію та наголосили: в Куп’янську та на його околицях йдуть важкі бої, росіяни намагаються закріплюватись в північній частині міста. Будь-які заяви про оточення є фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях, стверджували в Угрупованні. Також заяви про оточення Куп’янська спростував під час брифінгу в Харкові міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він запевнив, що ситуація в місті стабілізована. Російські військові “розуміють, що Куп’янськ програють”, заявив 31 жовтня Володимир Зеленський. За даними президента, у місті Сили оборони проводять зачистку від окупантів. Українські військові вийшли до річки та блокували росіян, через що ті не можуть пересуватися навіть поодинці. “Там також непросто, але все зрозуміло”, – заявив Зеленський.