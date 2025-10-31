Live
«Вже все зрозуміло» – Зеленський про ситуацію в Куп'янську (відео)

Фронт 14:52   31.10.2025
Вікторія Яковенко
Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що окупанти програють в Куп’янську, тому наразі намагаються взяти Покровськ.

За даними голови держави, ситуація в Покровську складна. На цьому напрямку наразі зосереджено 170 тисяч особового складу РФ.

«Йде серйозна битва за Покровськ. Їм поставили завдання взяти Покровськ. Тому що вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти Куп’янськ. Вони розуміють, що в Куп’янську програють. Все. Йде зачистка, там також не просто, але вже все зрозуміло. Там до річки вийшли наші сили, блокували їх (окупантів – ред.). Вони вже не можуть проходити навіть поодиноко. Тож зрозуміло, що вони програють», – зазначив Зеленський.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 29 жовтня очільник Кремля Путін заявив, що Росія готова на кілька годин припинити бойові дії в районі Куп’янська, аби журналісти переконалися, що українські військові начебто опинилися там в оточенні. В Угрупованні об’єднаних сил спростували цю інформацію та наголосили: в Куп’янську та на його околицях йдуть важкі бої, росіяни намагаються закріплюватись в північній частині міста. Будь-які заяви про оточення є фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях, стверджують в Угрупованні. Також заяви про оточення Куп’янська спростував під час брифінгу в Харкові міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він запевнив, що ситуація в місті стабілізована.

Автор: Вікторія Яковенко
