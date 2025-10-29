Путін заявив про «оточення Куп’янська». В ЗСУ й МВС спростували це (відео)

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 29 жовтня, заявив, що ЗСУ «заблоковані та оточені» в Покровську та Купʼянську. Його слова вже спростували оборонці.

Як стверджують російські ЗМІ, про це Путін сказав, коли відвідував військовий госпіталь. Він також заявив про «готовність припинити вогонь на цих ділянках для візиту ЗМІ».

В Угрупованні об’єднаних сил назвали заяви про оточення вигадкою та фантазією. За їхніми даними, в Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої. Окупанти намагаються закріплюватись в північній частині міста.

«Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти», – йдеться у повідомленні.

Голова МВС України Ігор Клименко під час брифінгу в Харкові також прокоментував ситуацію в Куп’янську. За його словами, ситуація там стабілізована.

«Наших, дійсно, там багато підрозділів. Працюють навколо Куп’янська. На сьогоднішній день, я рахую, ситуація стабілізована. Я сподіваюсь, що наші сили безпеки та оборони зможуть зробити все для того, щоб Куп’янськ не був захоплений ворогом», – сказав Клименко.