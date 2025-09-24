Live
  • Ср 24.09.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.8

Понад 100 людей постраждали на Харківщині у вересні – Клименко (відео)

Суспільство 12:11   24.09.2025
Вікторія Яковенко
Понад 100 людей постраждали на Харківщині у вересні – Клименко (відео) Скриншот

Харківську область відвідав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він заявив про непростий вересень для регіону.

«Понад 340 ворожих обстрілів, здебільшого – дронами. Від російських ударів по області цього місяця загинуло 37 мирних жителів, поранено – понад сотню. Учорашня ніч – знову атака по Харкову. Пошкоджена цивільна й енергетична інфраструктура», – пише Клименко.

Відео: Ігор Клименко

Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00  Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів  у частині Харкова почалися проблеми з електрикою. Також відомо про потерпілого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.

Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що  у Харкові можуть бути проблеми зі світлом, подачею гарячої води та рухом транспорту внаслідок нічної атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Під час відрядження він відвідав 2-й корпус НГУ «Хартія». Також зустрівся з гвардійцями бригад «Спартан», «Кара-Даг», 5-ї Слобожанської, з прикордонниками, поліцейськими, рятувальниками.

Клименко вручив державні та відомчі нагороди. Їх отримали:

🔹 Ігор Оболєнський – командир 2-го корпусу НГУ «Хартія»,

🔹 слідча Лариса Дмитрієва, яка розслідує воєнні злочини,

🔹 прикордонник Максим Ковальський, який командує артилерійським напрямком підрозділів прикордонного загону,

🔹 рятувальник Андрій Соляніков, який керує евакуацією цивільних та ліквідацією наслідків ударів,

🔹 гвардієць Ілля Чорненький, який попри важке поранення і протезування повернувся у стрій.

«Під час повномасштабної війни наш підрозділ врятував до сотні людей. Із-під завалів, і на пожежах. У нас така професія – рятувати людей», – розповів заступник начальника загону з питань оперативного реагування ГУ ДСНС в Харківській області Андрій Соляніков.

Читайте також: Через обстріли в Харкові по-новому їздять трамваї та тролейбуси

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ситуація на Куп’янщині не безнадійна? Чим занепокоєний противник
Ситуація на Куп’янщині не безнадійна? Чим занепокоєний противник
24.09.2025, 13:06
Понад 100 людей постраждали на Харківщині у вересні – Клименко (відео)
Понад 100 людей постраждали на Харківщині у вересні – Клименко (відео)
24.09.2025, 12:11
Іноземна громадянка втратила гроші через харків’янина – слідство
Іноземна громадянка втратила гроші через харків’янина – слідство
24.09.2025, 12:33
Терехов скликає депутатів на позачергову сесію – у чому терміновість
Терехов скликає депутатів на позачергову сесію – у чому терміновість
24.09.2025, 11:53
Через обстріли в Харкові по-новому їздять трамваї та тролейбуси
Через обстріли в Харкові по-новому їздять трамваї та тролейбуси
24.09.2025, 10:46
На Дергачівщині реалізували спецпроэкт для дітей – подробиці від ХОВА
На Дергачівщині реалізували спецпроэкт для дітей – подробиці від ХОВА
24.09.2025, 11:30

Новини за темою:

28.09.2024
Подвійний удар по лікарні в Сумах: уже 9 загиблих, 19 важко поранених (відео)
23.05.2024
Як рятувальники у Харкові гасять масштабну пожежу, показав міністр МВС (відео)
12.10.2023
Усіх 59 загиблих через ракетний удар по селу Гроза на Харківщині встановили
05.10.2023
Масове вбивство на Харківщині. Перші хвилини після ракетного удару (відео)
05.10.2023
Масове вбивство на Харківщині. Загиблих уже 50 осіб – міністр Клименко

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Понад 100 людей постраждали на Харківщині у вересні – Клименко (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2025 в 12:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківську область відвідав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він заявив про непростий вересень для регіону.".