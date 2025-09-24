Понад 100 людей постраждали на Харківщині у вересні – Клименко (відео)
Харківську область відвідав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він заявив про непростий вересень для регіону.
«Понад 340 ворожих обстрілів, здебільшого – дронами. Від російських ударів по області цього місяця загинуло 37 мирних жителів, поранено – понад сотню. Учорашня ніч – знову атака по Харкову. Пошкоджена цивільна й енергетична інфраструктура», – пише Клименко.
Відео: Ігор Клименко
Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00 Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів у частині Харкова почалися проблеми з електрикою. Також відомо про потерпілого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.
Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що у Харкові можуть бути проблеми зі світлом, подачею гарячої води та рухом транспорту внаслідок нічної атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Під час відрядження він відвідав 2-й корпус НГУ «Хартія». Також зустрівся з гвардійцями бригад «Спартан», «Кара-Даг», 5-ї Слобожанської, з прикордонниками, поліцейськими, рятувальниками.
Клименко вручив державні та відомчі нагороди. Їх отримали:
🔹 Ігор Оболєнський – командир 2-го корпусу НГУ «Хартія»,
🔹 слідча Лариса Дмитрієва, яка розслідує воєнні злочини,
🔹 прикордонник Максим Ковальський, який командує артилерійським напрямком підрозділів прикордонного загону,
🔹 рятувальник Андрій Соляніков, який керує евакуацією цивільних та ліквідацією наслідків ударів,
🔹 гвардієць Ілля Чорненький, який попри важке поранення і протезування повернувся у стрій.
«Під час повномасштабної війни наш підрозділ врятував до сотні людей. Із-під завалів, і на пожежах. У нас така професія – рятувати людей», – розповів заступник начальника загону з питань оперативного реагування ГУ ДСНС в Харківській області Андрій Соляніков.
