Проблеми з електрикою виникли в Харкові після “прильотів” – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в Харкові виникли проблеми із постачанням електроенергії.

“У звʼязку з ворожими ударами по Харкову у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії”, – написав міський голова.

Перед цим жителі кількох районів Харкова повідомляли МГ “Об’єктив” про те, що в них у будинках “миготіло” світло, а також – пропадав інтернет.

Харків атакують “шахеди”. Тривогу оголосили о 22:00. З того часу пролунало вже близько десяти вибухів. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що місто – під масованою атакою.

На сході області тим часом фіксують нові групи БпЛА.

Інформація оновлюється тут.