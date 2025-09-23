Live
Проблеми з електрикою виникли в Харкові після “прильотів” – Терехов

Події 22:42   23.09.2025
Оксана Горун
Проблеми з електрикою виникли в Харкові після “прильотів” – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в Харкові виникли проблеми із постачанням електроенергії.

“У звʼязку з ворожими ударами по Харкову у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії”, – написав міський голова.

Перед цим жителі кількох районів Харкова повідомляли МГ “Об’єктив” про те, що в них у будинках “миготіло” світло, а також – пропадав інтернет.

Читайте також: Чи переживе Харків зиму: інтерв’ю директора Центру досліджень енергетики

Харків атакують “шахеди”. Тривогу оголосили о 22:00. З того часу пролунало вже близько десяти вибухів. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що місто – під масованою атакою.

На сході області тим часом фіксують нові групи БпЛА.

Інформація оновлюється тут.

Автор: Оксана Горун
