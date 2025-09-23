Проблеми з електрикою виникли в Харкові після “прильотів” – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в Харкові виникли проблеми із постачанням електроенергії.
“У звʼязку з ворожими ударами по Харкову у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії”, – написав міський голова.
Перед цим жителі кількох районів Харкова повідомляли МГ “Об’єктив” про те, що в них у будинках “миготіло” світло, а також – пропадав інтернет.
Читайте також: Чи переживе Харків зиму: інтерв’ю директора Центру досліджень енергетики
Харків атакують “шахеди”. Тривогу оголосили о 22:00. З того часу пролунало вже близько десяти вибухів. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що місто – під масованою атакою.
На сході області тим часом фіксують нові групи БпЛА.
