Чи переживе Харків зиму: інтерв'ю директора Центру досліджень енергетики

Інтерв'ю 19:10   17.09.2025
Оксана Якушко
Чи переживе Харків зиму: інтерв’ю директора Центру досліджень енергетики Фото: пресслужба КП “ХТМ”

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів про ризики майбутнього опалювального сезону в місті Харків.

– В одному з попередніх інтерв’ю ви сказали, що дуже високі ризики у прифронтових міст, зокрема у Харкова, й ви не виключаєте ударів по теплоелектроцентралі в місті. Що атакуватимуть цього разу – адже чимало котельних розбиті?

– Безумовно, багато вже розбитих об’єктів, але я знаю, що у Харкові дуже велика робота місцевої влади над тим, щоб забезпечити людей теплом. І ця робота дає свої результати. Але це не означає, що і нові побудовані об’єкти не можуть бути атаковані та зруйновані. Можуть. З усім тим, я, знаєте, стриманий оптиміст. Я розумію, що дуже велика робота пророблена і хочу вірити, що вона дасть свої наслідки. Оскільки досвід пошуку шляхів резервного підключення для опалення й електрики, і досвід швидкого відновлення об’єктів енергопостачання – чи електрики, чи опалення, він в нас вже, на жаль, шалений. І я доволі певен, що й цю зиму ми зможемо пройти.

Експерт з енергетики Харченко
Фото: Олександр Харченко/фейсбук

«Когенераційні установки набагато ефективніші, ніж старі радянські котельні»

– У тому ж Харкові замість вже розбомблених котельних активно встановлювали і продовжують когенераційні установки…

– Так звані газопоршневі двигуни. Він значно більш ефективний, на мою думку, ніж просто відновлення котельних, тому що когенерація дає можливість отримати одночасно і електрику, і тепло. І з погляду ефективності, звісно, вони набагато більш ефективні, ніж старі котли ще радянського часу котельних. Тут нема про що сперечатися.

– Тобто навіть за умов закінчення війни краще зберігати цей вид опалення?

Безумовно, він буде розвиватися, причому, я думаю, що він буде розвиватися у всій Україні.

– Окрім Харкова, де ще так само активно їх встановлюють?

– Найбільш активно насправді в Києві. Київ встановлює більше, ніж вся інша Україна разом. Одеса, Миколаїв, Запоріжжя – це ті міста, про які, можна сказати, що дуже активно робота ведеться.

Когенераційна установка. Фото: Міністерство відновлення України

Зима буде ймовірно без блекаутів, але з аварійними відключеннями

– Російські дрони-розвідники постійно висять над Харковом. Росіяни будуть атакувати когенераційні установки?

– Вони вже неодноразово атакували й очевидно, що будуть продовжувати. З іншого боку, я знаю, що велика робота ведеться над тим, щоб їх приковувати та захищати. Тому це постійне змагання. Вони знищують, ми відновлюємо, ховаємо, захищаємо.

– Інколи не вдається захищати, особливо якщо це ракети, які долітають менше, ніж за хвилину до Харкова.

– На жаль, так. І об’єктивно багато знищених об’єктів є.

– Українцям варто готуватися цієї осені та зими до блекаутів?

– Якщо під блекаутами ми розуміємо національну каскадну аварію, то ні. Я не очікую ніяких апокаліптичних ситуацій а-ля те, що було у листопаді 2022 року. 100% я думаю, що їх не буде. Чи можуть бути аварійні відключення – 100 %, що вони можуть бути.

– Газові сховища чи електрогенерація стануть цілями росіян?

– І те, і інше. Причому постійно. Удари ні по газових потужностях, ні по електрогенеруючих об’єктах і високовольтних мережах не зупинялися навіть на тиждень. Це постійно відбувається. Інша справа, що через те, що ми набагато краще вже вміємо й чинити опір, і відновлювати, то більша частина українців цього не помічає.

Фото: ХМФ “Газмережі”

Восени – перевірити помпи в будинку та запастися автономними батареями

– Кілька років тому ви радили перевіряти, щоб у будинку були помпи резервних живлень на випадок відключення електроенергії…

– У будь-якому будинку є насоси. Тому незалежно від того, чи у вас старий будинок, чи новий, зараз наближається опалювальний сезон. І логічні дії з погляду підготовки до опалювального сезону – це: перше – перевірити, щоб ваш будинок мав нормальну роботу системи опалення. До цього треба провести відповідні огляди і по можливості погодити з теплоенергокомпанією перевірку мереж. Зазвичай їх проводять раз на рік перед опалювальним сезоном, це обов’язкова процедура. Ну, а друга частина, ви абсолютно правильно пригадали, що потрібно перевірити, чи будуть помпи у вашому будинку працювати, якщо буде відключення електроенергії. Чи є там генератор, чи маленька батарейка, чи щось. Тому що від цього залежить, чи буде у вас вода і чи буде надходити нормально тепло по будинку.

– Також серед ваших порад було не забувати про автономні батареї та системи резервного живлення. Порада зберігається на цей рік?

– 100%, особливо в Харкові, я, на жаль, впевнений, що воно знадобиться і не раз. Ми не помремо, ми це пройдемо, але щоб пройти це комфортніше, краще мати невеличку батарейку.

Читайте також: Після нічної атаки на “Укрзалізницю” по всій країні затримуються потяги

Автор: Оксана Якушко
