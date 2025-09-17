Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

Після нічної атаки на “Укрзалізницю” по всій країні затримуються потяги

Події 07:28   17.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Після нічної атаки на “Укрзалізницю” по всій країні затримуються потяги

Потяги Одеського та Дніпровського напрямку затримуються через удари по підстанціях, передають у АТ “Укрзалізниця”. 

Частину поїздів довелося зупиняти на безпечній від зони ураження дистанції, інші – курсуватимуть зміненими маршрутами. Залізничники наголосили, що вже вивели 20 резервних тепловозів.

“Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, ми вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координуємо пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль”, – зазначили у повідомленні.

Тимчасово скасовуються такі рейси:

№6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси;

№6503 Знамʼянка — Миронівка;

№6331 Знамʼянка — Помічна;

№6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;

№6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до ст. Сахарна.

Один потяг із Харкова, згідно з даними “Укрзалізниці”, сьогодні також затримується – №65/66 Харків-Пас. – Умань.

З повним списком маршрутів, які будуть змінені, можна ознайомитися за посиланням.

Читайте також: Удар по фармуніверситету у Харкові: Терехов повідомив, що постраждала працівниця

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: шестеро людей поранені, ворог бив по Харкову та області
Синєгубов: шестеро людей поранені, ворог бив по Харкову та області
17.09.2025, 08:33
Генштаб: 12 атак росіян відбили СОУ на Харківщині за добу
Генштаб: 12 атак росіян відбили СОУ на Харківщині за добу
17.09.2025, 08:11
Сім лісових пожеж намагаються загасити рятувальники – дані ДСНС
Сім лісових пожеж намагаються загасити рятувальники – дані ДСНС
17.09.2025, 08:21
Після нічної атаки на “Укрзалізницю” по всій країні затримуються потяги
Після нічної атаки на “Укрзалізницю” по всій країні затримуються потяги
17.09.2025, 07:28
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Новини Харкова — головне 17 вересня: шестеро поранених, лісові пожежі
Новини Харкова — головне 17 вересня: шестеро поранених, лісові пожежі
17.09.2025, 08:36

Новини за темою:

07:17
Сьогодні перекриють вулицю Благовіщенську, транспорт курсуватиме по-іншому
17:13
Чи повернуть трамваї на Весніна та «Лосєве» в Харкові й коли поїде «п’ятірка»
11:04
У Харкові відновили два тролейбусні маршрути
11:12
Ще два тролейбуси вийшли на маршрути у Харкові після блекауту
12:25
Тролейбуси почали курсувати у Харкові: у мерії назвали номери (оновлено)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Після нічної атаки на “Укрзалізницю” по всій країні затримуються потяги»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2025 в 07:28;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потяги Одеського та Дніпровського напрямку затримуються через удари по підстанціях, передають у АТ “Укрзалізниця”. ".