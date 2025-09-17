Після нічної атаки на “Укрзалізницю” по всій країні затримуються потяги

Потяги Одеського та Дніпровського напрямку затримуються через удари по підстанціях, передають у АТ “Укрзалізниця”.

Частину поїздів довелося зупиняти на безпечній від зони ураження дистанції, інші – курсуватимуть зміненими маршрутами. Залізничники наголосили, що вже вивели 20 резервних тепловозів.

“Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, ми вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координуємо пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль”, – зазначили у повідомленні.

Тимчасово скасовуються такі рейси:

№6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси;

№6503 Знамʼянка — Миронівка;

№6331 Знамʼянка — Помічна;

№6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;

№6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до ст. Сахарна.

Один потяг із Харкова, згідно з даними “Укрзалізниці”, сьогодні також затримується – №65/66 Харків-Пас. – Умань.

З повним списком маршрутів, які будуть змінені, можна ознайомитися за посиланням.