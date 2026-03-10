На Харківщині частина електричок не курсують чи змінюють маршрути
Зміни в русі електричок на Харківщині пов’язані з перебоями електроенергії в контактній мережі, пояснили в АТ “Укрзалізниця”.
На сьогодні скасували такі рейси:
- №6902 Огульці (05:22) – Харків-Пас.
альтернатива №6904 Огульці (06:36) – Харків-Пас.
- №6903 сполученням Люботин (05:54)- Огульці
альтернатива №6305 Харків-Пас. – Люботин (09:27) – Огульці
- №6686 Берестин (08:35) – Харків-Пас.
альтернатива №6678 Берестин (07:28) – Харків-Пас.
А такі рейси змінюють маршрути:
- №6684 прямуватиме Берестин – Водолага (замість Берестин –Харків-Пас.)
пасажирам рейсу №6684 необхідно буде здійснити пересадку на поїзд №6682 Власівка – Водолага – Харків-Пас.
- №6414 та №6512 прямуватимуть Лозова – Шурине (замість Лозова –Харків-Пас.)
пасажирам з поїздів необхідно буде на станції Шурине здійснити пересадку на поїзд №6508 Біляївка – Харків-Пас.
Детальніше з розкладом поїздів можна ознайомитись на сайті.
