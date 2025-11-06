Через обстріли на Харківщині обмежили рух приміських поїздів
Фото: Укрзалізниця
Про зміни в маршрутах поїздів на Харківщині повідомили вранці 6 листопада в АТ “Укрзалізниця”.
Зокрема, внаслідок ворожих атак залізничники обмежили рух рейсів, які курсують на Берестинському напрямку.
“Маршрут поїздів з напрямку Берестина обмежуємо з/до станції Сахновщина”, – уточнили в “Укрзалізниці”.
Деякі зміни у русі відбулися і в Дніпропетровській області. Сьогодні тимчасово не курсують такі рейси:
- №7303, №7305 Дніпро – Кам’янське
- №7304, №7204, №6016 Кам’янське/П’ятихатки – Дніпро.
“Інші приміські поїзди Дніпропетровщини обмежуємо. Так, з напрямку Пʼятихаток прямуватимемо до станції Верхівцеве, а з напрямку Дніпра до станції Сухачівка”, – додали залізничники.
Читайте також: Завтра, 6 листопада, трамваї не ходитимуть вдень в одному з районів Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", маршруты, потяги, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Через обстріли на Харківщині обмежили рух приміських поїздів», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2025 в 07:45;