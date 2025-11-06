Через обстріли на Харківщині обмежили рух приміських поїздів

Про зміни в маршрутах поїздів на Харківщині повідомили вранці 6 листопада в АТ “Укрзалізниця”.

Зокрема, внаслідок ворожих атак залізничники обмежили рух рейсів, які курсують на Берестинському напрямку.

“Маршрут поїздів з напрямку Берестина обмежуємо з/до станції Сахновщина”, – уточнили в “Укрзалізниці”.

Деякі зміни у русі відбулися і в Дніпропетровській області. Сьогодні тимчасово не курсують такі рейси:

№7303, №7305 Дніпро – Кам’янське

№7304, №7204, №6016 Кам’янське/П’ятихатки – Дніпро.

“Інші приміські поїзди Дніпропетровщини обмежуємо. Так, з напрямку Пʼятихаток прямуватимемо до станції Верхівцеве, а з напрямку Дніпра до станції Сухачівка”, – додали залізничники.