Через обстріли на Харківщині обмежили рух приміських поїздів

Транспорт 07:45   06.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через обстріли на Харківщині обмежили рух приміських поїздів Фото: Укрзалізниця

Про зміни в маршрутах поїздів на Харківщині повідомили вранці 6 листопада в АТ “Укрзалізниця”. 

Зокрема, внаслідок ворожих атак залізничники обмежили рух рейсів, які курсують на Берестинському напрямку.

“Маршрут поїздів з напрямку Берестина обмежуємо з/до станції Сахновщина”, – уточнили в “Укрзалізниці”.

Деякі зміни у русі відбулися і в Дніпропетровській області. Сьогодні тимчасово не курсують такі рейси:

  • №7303, №7305 Дніпро – Кам’янське
  • №7304, №7204, №6016 Кам’янське/П’ятихатки – Дніпро.

“Інші приміські поїзди Дніпропетровщини обмежуємо. Так, з напрямку Пʼятихаток прямуватимемо до станції Верхівцеве, а з напрямку Дніпра до станції Сухачівка”, – додали залізничники.

Читайте також: Завтра, 6 листопада, трамваї не ходитимуть вдень в одному з районів Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
