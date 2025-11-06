Из-за обстрелов на Харьковщине ограничили движение пригородных поездов

Об изменениях в маршрутах поездов на Харьковщине сообщили утром 6 ноября в АО «Укрзалізниця».

В частности, в результате вражеских атак железнодорожники ограничили движение рейсов, которые курсируют на Берестинском направлении.

«Маршрут поездов по направлению Берестина ограничиваем из/до станции Сахновщина», – уточнили в «Укрзалізниці».

Некоторые изменения в движении произошли и в Днепропетровской области. Сегодня временно не курсируют такие рейсы:

№7303, №7305 Днепр – Камянское;

№7304, №7204, №6016 Камянское/Пятихатки – Днепр.

«Остальные пригородные поезда Днепропетровщины ограничиваем. Так, по направлению Пятихаток будем направляться к станции Верховцево, а по направлению Днепра к станции Сухачевка», – добавили железнодорожники.