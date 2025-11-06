Из-за обстрелов на Харьковщине ограничили движение пригородных поездов
Фото: Укрзалізниця
Об изменениях в маршрутах поездов на Харьковщине сообщили утром 6 ноября в АО «Укрзалізниця».
В частности, в результате вражеских атак железнодорожники ограничили движение рейсов, которые курсируют на Берестинском направлении.
«Маршрут поездов по направлению Берестина ограничиваем из/до станции Сахновщина», – уточнили в «Укрзалізниці».
Некоторые изменения в движении произошли и в Днепропетровской области. Сегодня временно не курсируют такие рейсы:
- №7303, №7305 Днепр – Камянское;
- №7304, №7204, №6016 Камянское/Пятихатки – Днепр.
«Остальные пригородные поезда Днепропетровщины ограничиваем. Так, по направлению Пятихаток будем направляться к станции Верховцево, а по направлению Днепра к станции Сухачевка», – добавили железнодорожники.
Читайте также: Завтра, 6 ноября, трамваи не будут ходить днем в одном из районов Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", маршруты, поезда, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Из-за обстрелов на Харьковщине ограничили движение пригородных поездов», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2025 в 07:45;