Из-за обстрелов на Харьковщине ограничили движение пригородных поездов

Транспорт 07:45   06.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за обстрелов на Харьковщине ограничили движение пригородных поездов

Об изменениях в маршрутах поездов на Харьковщине сообщили утром 6 ноября в АО «Укрзалізниця». 

В частности, в результате вражеских атак железнодорожники ограничили движение рейсов, которые курсируют на Берестинском направлении.

«Маршрут поездов по направлению Берестина ограничиваем из/до станции Сахновщина», – уточнили в «Укрзалізниці».

Некоторые изменения в движении произошли и в Днепропетровской области. Сегодня временно не курсируют такие рейсы:

  • №7303, №7305 Днепр – Камянское;
  • №7304, №7204, №6016 Камянское/Пятихатки – Днепр.

«Остальные пригородные поезда Днепропетровщины ограничиваем. Так, по направлению Пятихаток будем направляться к станции Верховцево, а по направлению Днепра к станции Сухачевка», – добавили железнодорожники.

Читайте также: Завтра, 6 ноября, трамваи не будут ходить днем в одном из районов Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
