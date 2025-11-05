Завтра, 6 ноября, трамваи не будут ходить днем в одном из районов Харькова
В четверг, 6 ноября, с 9:00 до 16:00 трамваи №6 и 8 не будут ходить в пер. Салтовском и на Салтовском шоссе, сообщил Харьковский горсовет.
Движение трамваев перекроют в пер. Салтовском и на Салтовском шоссе, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей из-за ремонта трамвайных путей.
В это время трамваи будут ходить так:
№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
Также в это время на Салтовском шоссе пассажиров будет возить временный автобус №8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) — Салтовское шоссе — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) — ул. Олега Громадского — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — Салтовское шоссе — Салтовское шоссе (602 микрорайон).
