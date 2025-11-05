Live
  • Ср 05.11.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.33

Завтра, 6 ноября, трамваи не будут ходить днем в одном из районов Харькова

Транспорт 18:51   05.11.2025
Оксана Якушко
Завтра, 6 ноября, трамваи не будут ходить днем в одном из районов Харькова Фото: Василий Голосный

В четверг, 6 ноября, с 9:00 до 16:00 трамваи №6 и 8 не будут ходить в пер. Салтовском и на Салтовском шоссе, сообщил Харьковский горсовет.

Движение трамваев перекроют в пер. Салтовском и на Салтовском шоссе, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей из-за ремонта трамвайных путей.

В это время трамваи будут ходить так:

№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

Также в это время на Салтовском шоссе пассажиров будет возить временный автобус №8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) — Салтовское шоссе — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) — ул. Олега Громадского — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — Салтовское шоссе — Салтовское шоссе (602 микрорайон).

Читайте также: Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
05.11.2025, 13:42
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
05.11.2025, 16:03
Новости Харькова — главное 5 ноября: продвижение РФ, приговор юному насильнику
Новости Харькова — главное 5 ноября: продвижение РФ, приговор юному насильнику
05.11.2025, 17:28
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
04.11.2025, 22:01
Удар по котельной в пригороде: без отопления – 3,5 тыс. жителей, где согреться
Удар по котельной в пригороде: без отопления – 3,5 тыс. жителей, где согреться
05.11.2025, 16:43
Плохая видимость на дорогах. Прогноз погоды на 6 ноября в Харькове и области
Плохая видимость на дорогах. Прогноз погоды на 6 ноября в Харькове и области
05.11.2025, 20:00

Новости по теме:

04.11.2025
Завтра, 5 ноября, трамваи изменят маршруты в одном из районов Харькова
05.08.2025
На Харьковщине на два дня сократили и отменили ряд пригородных поездов
03.10.2024
Сегодня в Харькове не будут ездить троллейбусы: как спланировать маршрут
03.02.2021
3 февраля трллейбус №11 будет курсировать по измененному маршруту
03.11.2020
В Харькове временно изменят схему двух трамвайных маршрутов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Завтра, 6 ноября, трамваи не будут ходить днем в одном из районов Харькова», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2025 в 18:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 6 ноября, с 9:00 до 16:00 трамваи №6 и 8 не будут ходить в пер. Салтовском и на Салтовском шоссе, сообщил Харьковский горсовет.".