Завтра, 6 листопада, трамваї не ходитимуть вдень в одному з районів Харкова

Транспорт 18:51   05.11.2025
Оксана Якушко
Завтра, 6 листопада, трамваї не ходитимуть вдень в одному з районів Харкова Фото: Василь Голосний

У четвер, 6 листопада, з 9:00 до 16:00 трамваї №6 та 8 не ходитимуть у пров. Салтівському та на Салтівському шосе, повідомила Харківська міськрада.

Рух трамваїв перекриють у пров. Салтівському та на Салтівському шосе, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників через ремонт трамвайних колій.

У цей час трамваї ходитимуть так:

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Також у цей час на Салтівському шосе пасажирів возитиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).

