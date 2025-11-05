Завтра, 6 листопада, трамваї не ходитимуть вдень в одному з районів Харкова
У четвер, 6 листопада, з 9:00 до 16:00 трамваї №6 та 8 не ходитимуть у пров. Салтівському та на Салтівському шосе, повідомила Харківська міськрада.
Рух трамваїв перекриють у пров. Салтівському та на Салтівському шосе, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників через ремонт трамвайних колій.
У цей час трамваї ходитимуть так:
Також у цей час на Салтівському шосе пасажирів возитиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).
