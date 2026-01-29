На Харківщині електрички змінюють маршрути – деталі
Приміські потяги, які курсують у напрямку Гусарівки, продовжать їхати обмеженим маршрутом на Харківщині, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.
Протягом цієї доби за зміненим маршрутом тимчасово курсуватимуть наступні поїзди:
- №6825/6815 Харків-Пасажирський – Лозова – Дубове (замість Харків-Пасажирський – Лозова – Гусарівка).
- №6816/6826 Дубове – Харків-Пасажирський (замість Гусарівка – Харків-Пасажирський).
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 27 січня удару трьома БпЛА типу «Шахед» зазнав поблизу села Язикове Барвінківської громади пасажирський поїзд «Барвінкове — Чоп». Один вагон був охоплений вогнем повністю, другий — частково. П’ять людей загинули. Ще двоє пасажирів отримали поранення – чоловіка і жінку ушпиталили. Відомо про шістьох загиблих.
