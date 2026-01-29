Live

На Харківщині електрички змінюють маршрути – деталі

Транспорт 11:25   29.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині електрички змінюють маршрути – деталі

Приміські потяги, які курсують у напрямку Гусарівки, продовжать їхати обмеженим маршрутом на Харківщині, пишуть у АТ “Укрзалізниця”. 

Протягом цієї доби за зміненим маршрутом тимчасово курсуватимуть наступні поїзди:

  •  №6825/6815 Харків-Пасажирський – Лозова – Дубове (замість Харків-Пасажирський – Лозова – Гусарівка).
  • №6816/6826 Дубове – Харків-Пасажирський (замість Гусарівка – Харків-Пасажирський).

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 27 січня удару трьома БпЛА типу «Шахед» зазнав поблизу села Язикове Барвінківської громади пасажирський поїзд «Барвінкове — Чоп». Один вагон був охоплений вогнем повністю, другий — частково. П’ять людей загинули. Ще двоє пасажирів отримали поранення – чоловіка і жінку ушпиталили. Відомо про шістьох загиблих.

Читайте також: Чутки про енергетичне перемир’я: оцінки Немічева та моніторів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На Харківщині електрички змінюють маршрути – деталі
На Харківщині електрички змінюють маршрути – деталі
29.01.2026, 11:25
Новини Харкова — головне 29 січня: ситуація на фронті, постраждалі
Новини Харкова — головне 29 січня: ситуація на фронті, постраждалі
29.01.2026, 08:40
На півночі від Харкова було напружено: Генштаб про бої в регіоні
На півночі від Харкова було напружено: Генштаб про бої в регіоні
29.01.2026, 08:08
Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець
Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець
29.01.2026, 09:30
Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло
Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло
28.01.2026, 17:55
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані енергетиків
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані енергетиків
29.01.2026, 07:35

Новини за темою:

19.11.2025
Як 20 листопада ходитимуть трамваї та тролейбуси у Харкові
05.11.2025
Завтра, 6 листопада, трамваї не ходитимуть вдень в одному з районів Харкова
04.11.2025
Завтра, 5 листопада, трамваї змінять маршрути в одному з районів Харкова
05.08.2025
На Харківщині на два дні скоротили і скасували низку приміських поїздів
03.10.2024
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині електрички змінюють маршрути – деталі», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2026 в 11:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приміські потяги, які курсують у напрямку Гусарівки, продовжать їхати обмеженим маршрутом на Харківщині, пишуть у АТ “Укрзалізниця”. ".