На Харківщині на два дні скоротили і скасували низку приміських поїздів

У зв’язку з безпековою ситуацією на Харківщині 5 та 6 серпня – зміни у русі приміських поїздів. Про це повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

Більшість змін стосується рейсів до та з міста Лозова.

5 числа змінено або скасовано такі маршрути:

🔹 №6574/6656 сполученням Полтава-Південна – Орілька (замість Полтава-Південа — Лозова).

🔹 №6655/6657 сполученням Орілька — Полтава-Південна (замість Лозова —Полтава-Південна).

🔹 №6853 сполученням Харків-Пасажирський — Лиманівка (замість Харків-Пасажирський — Лозова).

🔹 №6856 сполученням Лиманівка — Харків-Пасажирський (замість Лозова — Харків-Пасажирський).

🔹 №6808 сполученням Слов’янськ — Близнюки (замість Слов’янськ — Лозова).

🔹 №6527 сполученням Харків-Пасажирський — Лиманівка (замість Харків-Пасажирський — Лозова).

🔹 №6291 сполученням Самійлівка — Синельникове-1 (замість Лозова – Синельникове-1)

🔹 №6280 сполученням Дніпро- Головний — Самійлівка (замість Дніпро-Головний — Лозова).

🔹 №7001 сполученням Харків-Пасажирський — Лозова — тимчасово скасовано.

6 серпня скасовуються поїзди 🔹 №6414 сполученням Лозова — Харків-Пасажирський та 🔹 №6852 сполученням Дубове — Харків-Пасажирський.

А зміни стосуватимуться поїздів 🔹 №6809 сполученням Близнюки — Слов’янськ (замість Лозова — Слов’янськ) та 🔹 №6277 сполученням Самійлівка — Дніпро-Головний (замість Лозова — Дніпро-Головний).