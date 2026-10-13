Новини Харкова — головне 13 жовтня: під завалами будинку знайшли загиблих
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07:37
Трьох людей знайшли під завалами будинку у Холодногірському районі
Вранці 13 жовтня під час пошуково-рятувальної операції у Холодногірському районі знайшли тіла трьох людей. Люди загинули внаслідок російського удару “бандеролі” по багатоповерховому будинку.
Перше тіло знайшли близько 6:15. Ще одне – приблизно за пів години, третього загиблого виявили ближче до 07:00.
Таким чином, констатував мер Ігор Терехов, внаслідок російського удару загинули троє людей, ще десять – постраждали.