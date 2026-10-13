Live
  • Вт 13.10.2026
  • Харків  +11°С
  • USD 44.96
  • EUR 50.24

Новини Харкова — головне 13 жовтня: під завалами будинку знайшли загиблих

Події 07:37   13.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 13 жовтня: під завалами будинку знайшли загиблих

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:37

Трьох людей знайшли під завалами будинку у Холодногірському районі

Вранці 13 жовтня під час пошуково-рятувальної операції у Холодногірському районі знайшли тіла трьох людей. Люди загинули внаслідок російського удару “бандеролі” по багатоповерховому будинку.

Перше тіло знайшли близько 6:15. Ще одне – приблизно за пів години, третього загиблого виявили ближче до 07:00.

Таким чином, констатував мер Ігор Терехов, внаслідок російського удару загинули троє людей, ще десять – постраждали.

Читайте також: Сьогодні 13 жовтня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

ДСНС продовжує гасити пожежу після удару “бандеролі” по Харкову (фото, відео)
ДСНС продовжує гасити пожежу після удару “бандеролі” по Харкову (фото, відео)
13.10.2026, 07:59
Сьогодні 13 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 жовтня 2026: яке свято та день в історії
13.10.2026, 06:00
9 “бандеролей” і 9 постраждалих: що відомо про масовану атаку на Харків
9 “бандеролей” і 9 постраждалих: що відомо про масовану атаку на Харків
13.10.2026, 00:55
Прильоти без тривоги в Києві та Харкові: Повітряні сили з’ясовують, що сталося
Прильоти без тривоги в Києві та Харкові: Повітряні сили з’ясовують, що сталося
13.10.2026, 00:06
Склався цілий під’їзд, під завалами люди – Терехов про удари по Харкову
Склався цілий під’їзд, під завалами люди – Терехов про удари по Харкову
12.10.2026, 23:19
Нові вибухи в Харкові: “бандеролями” майже 2 години б’ють по місту (відео)
Нові вибухи в Харкові: “бандеролями” майже 2 години б’ють по місту (відео)
12.10.2026, 23:54

Новини за темою:

13.10.2026
ДСНС продовжує гасити пожежу після удару “бандеролі” по Харкову (фото, відео)
13.10.2026
Трьох людей знайшли під завалами будинку в Холодногірському районі
12.10.2026
Стало відомо, чим вранці росіяни били по домах у Харкові
12.10.2026
Що відбувається на місцях ранкових “прильотів” у Харкові, показали у мерії
12.10.2026
У Харкові через удари по багатоповерхівках 15 постраждалих – фото наслідків


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 13 жовтня: під завалами будинку знайшли загиблих», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 07:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".