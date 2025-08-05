На Харьковщине на два дня сократили и отменили ряд пригородных поездов
В связи с ситуацией в сфере безопасности на Харьковщине 5 и 6 августа – изменения в движении пригородных поездов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниця: пригородные поезда».
Большинство изменений касается рейсов в и из города Лозовая.
5 числа изменены или отменены следующие маршруты:
🔹 №6574/6656 сообщением Полтава-Южная — Орелька (вместо Полтава-Южная — Лозовая).
🔹 №6655/6657 сообщением Орелька — Полтава-Южная (вместо Лозовая — Полтава-Южная).
🔹 №6853 сообщением Харьков-Пассажирский — Лимановка (вместо Харьков-Пассажирский — Лозовая).
🔹 №6856 сообщением Лимановка — Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая — Харьков-Пассажирский).
🔹 №6808 сообщением Славянск — Близнюки (вместо Славянск — Лозовая).
🔹 №6527 сообщением Харьков-Пассажирский — Лимановка (вместо Харьков-Пассажирский — Лозовая).
🔹 №6291 сообщением Самойловка — Синельниково-1 (вместо Лозовая — Синельниково-1)
🔹 №6280 сообщением Днепро-Главный — Самойловка (вместо Днепро-Главный — Лозовая).
🔹 №7001 сообщением Харьков-Пассажирский — Лозовая — временно отменен.
6 августа отменяются поезда 🔹 №6414 сообщением Лозовая — Харьков-Пассажирский и 🔹 №6852 сообщением Дубовое — Харьков-Пассажирский.
А изменения будут касаться поездов 🔹 №6809 сообщением Близнюки — Славянск (вместо Лозовая — Славянск) и 🔹 №6277 сообщением Самойловка — Днепр-Главный (вместо Лозовая — Днепр-Главный).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: изменение маршрута, Лозовая, поезда, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с ситуацией в сфере безопасности на Харьковщине 5 и 6 августа – изменения в движении пригородных поездов. ".