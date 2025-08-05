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На Харьковщине на два дня сократили и отменили ряд пригородных поездов

Общество 13:43   05.08.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине на два дня сократили и отменили ряд пригородных поездов

В связи с ситуацией в сфере безопасности на Харьковщине 5 и 6 августа – изменения в движении пригородных поездов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниця: пригородные поезда».

Большинство изменений касается рейсов в и из города Лозовая.

5 числа изменены или отменены следующие маршруты:

🔹 №6574/6656 сообщением Полтава-Южная — Орелька (вместо Полтава-Южная — Лозовая).

🔹 №6655/6657 сообщением Орелька — Полтава-Южная (вместо Лозовая — Полтава-Южная).

🔹 №6853 сообщением Харьков-Пассажирский — Лимановка (вместо Харьков-Пассажирский — Лозовая).

🔹 №6856 сообщением Лимановка — Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая — Харьков-Пассажирский).

🔹 №6808 сообщением Славянск — Близнюки (вместо Славянск — Лозовая).

🔹 №6527 сообщением Харьков-Пассажирский — Лимановка (вместо Харьков-Пассажирский — Лозовая).

🔹 №6291 сообщением Самойловка — Синельниково-1 (вместо Лозовая — Синельниково-1)

🔹 №6280 сообщением Днепро-Главный — Самойловка (вместо Днепро-Главный — Лозовая).

🔹 №7001 сообщением Харьков-Пассажирский — Лозовая — временно отменен.

6 августа отменяются поезда 🔹 №6414 сообщением Лозовая — Харьков-Пассажирский и 🔹 №6852 сообщением Дубовое — Харьков-Пассажирский.

А изменения будут касаться поездов 🔹 №6809 сообщением Близнюки — Славянск (вместо Лозовая — Славянск) и 🔹 №6277 сообщением Самойловка — Днепр-Главный (вместо Лозовая — Днепр-Главный).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с ситуацией в сфере безопасности на Харьковщине 5 и 6 августа – изменения в движении пригородных поездов. ".