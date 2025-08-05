Возросло количество погибших из-за атаки на Лозовую: женщина умерла в больнице

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил, что количество погибших в результате ночных ударов по городу Лозовая на Харьковщине возросло.

«Сейчас известно, что один человек погиб на месте. Одна женщина умерла в больнице. Девять человек получили ранения, среди них есть дети. Четверо человек остаются в больнице. Состояние средней тяжести», — отметил Синегубов.

Он уточнил, что этой ночью город пережил самую массированную атаку с момента полномасштабного вторжения.

«34 «Шахеда» по критической, соответственно транспортной, инфраструктуре. Нанесены удары по помещению вокзала, по железнодорожному депо, по тяговой подстанции. Все наши службы работают на месте, чтобы устранить аварийность, чтобы возобновить движение поездов, но перед этим нужно восстановить электроэнергию, потому что разрушения достаточно значительны. Но прежде всего нужно убедиться, что под завалами нет людей», — добавил глава ХОВА.

Он продолжил, что спасательно-поисковая операция завершится через несколько часов, а чтобы полностью устранить последствия «прилетов» нужно несколько суток.

«Потому что разрушения достаточно значительные, и по некоторым локациям еще наши работники ГСЧС ликвидируют пожары», – рассказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, атака на Лозовую началась в ночь на 5 августа около 03:00. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, она длилась около двух часов. В результате обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура – горели крыши депо и вокзала. Погиб дежурный механик одного из подразделений. В облуправлении ГСЧС в Харьковской области уточнили, что на местах «прилетов» возникли пожары. Тем временем мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал ночную атаку города «настоящим террором мирных людей». В Лозовой пытаются восстановить водоснабжение и вернуть свет. Кроме того, в результате атаки временно поменяли маршруты и некоторые пригородные поезда.