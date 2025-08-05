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Около 80% жителей остались без света из-за ударов по Лозовой

Общество 11:45   05.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Около 80% жителей остались без света из-за ударов по Лозовой Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Лозовой уже начали восстанавливать электроснабжение после ночной массированной атаки, передают в АО «Харьковоблэнерго». 

По данным энергетиков, в результате обстрела города без света остались около 80% потребителей.

«Специалисты облэнерго сразу начали работать над восстановлением электроснабжения: это оперативные переключения, ввод временных схем питания и т.д. В первую очередь была выполнена задача по заживлению критической инфраструктуры города. Равномерно подключаем и бытовых потребителей. Пока без света остается часть города, в частности Авиловка, но делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям», – сказал начальник Лозовского РЕС Алексей Зубашев.

Напомним, атака на Лозовую началась в ночь на 5 августа около 03:00. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, она длилась около двух часов. За это время по городу ударили 33 БпЛА. В результате обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура – горели крыши депо и вокзала. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Среди десятерых пострадавших – четыре железнодорожника, они госпитализированы в состоянии легкой и средней тяжести. Еще пять человек, в том числе двое детей, получили острую реакцию на стресс, один человек получил ранение стеклом. В облуправлении ГСЧС в Харьковской области уточнили, что на местах «прилетов» возникли пожары. Тем временем мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал ночную атаку города «настоящим террором мирных людей». В Лозовой пытаются восстановить водоснабжение и вернуть свет. Кроме того, в результате атаки временно поменяли маршруты и некоторые пригородные поезда.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 11:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовой уже начали восстанавливать электроснабжение после ночной массированной атаки, передают в АО «Харьковоблэнерго». ".