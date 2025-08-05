Около 80% жителей остались без света из-за ударов по Лозовой

В Лозовой уже начали восстанавливать электроснабжение после ночной массированной атаки, передают в АО «Харьковоблэнерго».

По данным энергетиков, в результате обстрела города без света остались около 80% потребителей.

«Специалисты облэнерго сразу начали работать над восстановлением электроснабжения: это оперативные переключения, ввод временных схем питания и т.д. В первую очередь была выполнена задача по заживлению критической инфраструктуры города. Равномерно подключаем и бытовых потребителей. Пока без света остается часть города, в частности Авиловка, но делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям», – сказал начальник Лозовского РЕС Алексей Зубашев.

Напомним, атака на Лозовую началась в ночь на 5 августа около 03:00. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, она длилась около двух часов. За это время по городу ударили 33 БпЛА. В результате обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура – горели крыши депо и вокзала. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Среди десятерых пострадавших – четыре железнодорожника, они госпитализированы в состоянии легкой и средней тяжести. Еще пять человек, в том числе двое детей, получили острую реакцию на стресс, один человек получил ранение стеклом. В облуправлении ГСЧС в Харьковской области уточнили, что на местах «прилетов» возникли пожары. Тем временем мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал ночную атаку города «настоящим террором мирных людей». В Лозовой пытаются восстановить водоснабжение и вернуть свет. Кроме того, в результате атаки временно поменяли маршруты и некоторые пригородные поезда.

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