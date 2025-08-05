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Фото разрушенного вокзала в Лозовой показали в прокуратуре

Происшествия 09:40   05.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото разрушенного вокзала в Лозовой показали в прокуратуре

В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото разрушений в городе после атаки БпЛА.

По данным правоохранителей, атака началась в ночь на 5 августа.

Россияне выпустили по городу около 30 беспилотников типа «Герань-2», добавили правоохранители.

«Повреждена железнодорожная инфраструктура, жилые дома, энергетический объект. В городе начались пожары. Погиб мужчина. Еще десять человек получили ранения или пережили острое стрессовое состояние. Среди пострадавших – 13-летняя девочка и 14-летний парень», – уточнили в прокуратуре.

Напомним, атака на Лозовую началась в ночь на 5 августа около 03:00. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, она длилась около двух часов. За это время по городу ударили 33 БпЛА. В результате обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура – горели крыши депо и вокзала. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Среди десятерых пострадавших – четыре железнодорожника, они госпитализированы в состоянии легкой и средней тяжести. Еще пять человек, в том числе двое детей, получили острую реакцию на стресс, один человек получил ранение стеклом. В облуправлении ГСЧС в Харьковской области уточнили, что на местах «прилетов» возникли пожары. Тем временем мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал ночную атаку города «настоящим террором мирных людей». В Лозовой пытаются восстановить водоснабжение и вернуть свет. Кроме того, в результате атаки временно поменяли маршруты и некоторые пригородные поезда.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 09:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото разрушений в городе после атаки БпЛА.".