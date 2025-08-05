Фото зруйнованого вокзалу в Лозовій показали у прокуратурі

У Харківській облпрокуратурі опублікували фото руйнувань у місті після атаки БпЛА.

За даними правоохоронців, атака розпочалася в ніч проти 5 серпня.

Росіяни випустили по місту близько 30 безпілотників типу “Герань-2”, додали правоохоронці.

“Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки, енергетичний обʼєкт. У місті спалахнули пожежі. Загинув чоловік. Ще десять людей дістали поранення або пережили гострий стресовий стан. Серед постраждалих — 13-річна дівчинка та 14-річний хлопець”, – уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо, атака на Лозову розпочалася в ніч проти 5 серпня близько 03:00. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, вона тривала близько двох годин. За цей час по місту вдарили 33 БпЛА. Внаслідок обстрілів пошкоджена залізнична інфраструктура – горіли дахи депо та вокзалу. Загинув черговий механік одного із підрозділів. Серед десяти постраждалих – чотири залізничники, вони госпіталізовані у стані легкої та середньої тяжкості. Ще п’ятеро людей, у тому числі двоє дітей, отримали гостру реакцію на стрес, одна людина отримала поранення склом. В облуправлінні ДСНС у Харківській області уточнили, що на місцях “прильотів” виникли пожежі. Тим часом мер Лозової Сергій Зеленський назвав нічну атаку міста «справжнім терором мирних людей». У Лозовій намагаються відновити водопостачання та повернути світло. Крім того, внаслідок атаки тимчасово змінили маршрути та деякі приміські потяги.