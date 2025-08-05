Live
  • Вт 05.08.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.79
  • EUR 48.35

Фото зруйнованого вокзалу в Лозовій показали у прокуратурі

Події 09:40   05.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото зруйнованого вокзалу в Лозовій показали у прокуратурі

У Харківській облпрокуратурі опублікували фото руйнувань у місті після атаки БпЛА.

За даними правоохоронців, атака розпочалася в ніч проти 5 серпня.

Росіяни випустили по місту близько 30 безпілотників типу “Герань-2”, додали правоохоронці.

Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки, енергетичний обʼєкт. У місті спалахнули пожежі. Загинув чоловік. Ще десять людей дістали поранення або пережили гострий стресовий стан. Серед постраждалих — 13-річна дівчинка та 14-річний хлопець”, – уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо, атака на Лозову розпочалася в ніч проти 5 серпня близько 03:00. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, вона тривала близько двох годин. За цей час по місту вдарили 33 БпЛА. Внаслідок обстрілів пошкоджена залізнична інфраструктура – горіли дахи депо та вокзалу. Загинув черговий механік одного із підрозділів. Серед десяти постраждалих – чотири залізничники, вони госпіталізовані у стані легкої та середньої тяжкості. Ще п’ятеро людей, у тому числі двоє дітей, отримали гостру реакцію на стрес, одна людина отримала поранення склом. В облуправлінні ДСНС у Харківській області уточнили, що на місцях “прильотів” виникли пожежі. Тим часом мер Лозової Сергій Зеленський назвав нічну атаку міста «справжнім терором мирних людей». У Лозовій намагаються відновити водопостачання та повернути світло. Крім того, внаслідок атаки тимчасово змінили маршрути та деякі приміські потяги.

Читайте також: Що відомо про просування армії РФ у Куп’янську, розповіли в ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Удар по нафтобазі в Чугуєві: Держекоінспекція підрахувала збитки
Удар по нафтобазі в Чугуєві: Держекоінспекція підрахувала збитки
05.08.2025, 10:30
Фото зруйнованого вокзалу в Лозовій показали у прокуратурі
Фото зруйнованого вокзалу в Лозовій показали у прокуратурі
05.08.2025, 09:40
Новини Харкова — головне 5 серпня: удар по Лозовій, не ходять потяги
Новини Харкова — головне 5 серпня: удар по Лозовій, не ходять потяги
05.08.2025, 09:11
Немає води, світла, не їздять потяги: Лозова пережила наймасованішу атаку
Немає води, світла, не їздять потяги: Лозова пережила наймасованішу атаку
05.08.2025, 08:42
За дві години по Лозовій вдарили 33 безпілотники – Синєгубов про наслідки
За дві години по Лозовій вдарили 33 безпілотники – Синєгубов про наслідки
05.08.2025, 08:57
Атака БпЛА: вирували пожежі, у Лозовій двоє поранених дітей, загинув чоловік
Атака БпЛА: вирували пожежі, у Лозовій двоє поранених дітей, загинув чоловік
05.08.2025, 07:57

Новини за темою:

09:40
Фото зруйнованого вокзалу в Лозовій показали у прокуратурі
08:42
Росіяни обстріляли підприємство на Чугуївщині – Синєгубов
09:27
Один загиблий та шестеро постраждалих на Харківщині
09:43
Чоловік загинув внаслідок обстрілу Куп’янська, ще один – поранений (фото)
21:59
16 людей, серед них дві дитини, загинули через удари по Києву (оновлено)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Фото зруйнованого вокзалу в Лозовій показали у прокуратурі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 09:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі опублікували фото руйнувань у місті після атаки БпЛА.".