За дві години по Лозовій вдарили 33 безпілотники – Синєгубов про наслідки

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: ворог бив по Лозовій з 02:45 до 04:40.

Попередньо, зафіксували “прильоти” 33 БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджені об’єкти залізничної інфраструктури – горіли дахи депо та вокзалу.

“Загинув черговий механік одного з підрозділів. Серед десяти постраждалих – четверо залізничників, госпіталізовані у стані легкої та середньої важкості. Ще пʼять людей, зокрема двоє дітей, зазнали гострої реакції на стрес, один чоловік отримав поранення склом”, – зазначив Синєгубов.

Усього ж за добу на Харківщині десять поранених (серед них двоє дітей) та троє загиблих.

“У м. Лозова загинув 55-річний чоловік; постраждали десять людей, зокрема 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка; у с. Лиман Вовчанської громади загинули 49-річний чоловік та жінка”, – додав начальник ХОВА.