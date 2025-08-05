За дві години по Лозовій вдарили 33 безпілотники – Синєгубов про наслідки
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: ворог бив по Лозовій з 02:45 до 04:40.
Попередньо, зафіксували “прильоти” 33 БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджені об’єкти залізничної інфраструктури – горіли дахи депо та вокзалу.
“Загинув черговий механік одного з підрозділів. Серед десяти постраждалих – четверо залізничників, госпіталізовані у стані легкої та середньої важкості. Ще пʼять людей, зокрема двоє дітей, зазнали гострої реакції на стрес, один чоловік отримав поранення склом”, – зазначив Синєгубов.
Усього ж за добу на Харківщині десять поранених (серед них двоє дітей) та троє загиблих.
“У м. Лозова загинув 55-річний чоловік; постраждали десять людей, зокрема 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка; у с. Лиман Вовчанської громади загинули 49-річний чоловік та жінка”, – додав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 08:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: ворог бив по Лозовій з 02:45 до 04:40.".