За два часа по Лозовой ударили 33 беспилотника – Синегубов о последствиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: враг бил по Лозовой с 02:45 до 04:40.

Предварительно, зафиксировали «прилеты» 33 БпЛА. В результате атаки повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры – горели крыши депо и вокзала.

«Погиб дежурный механик одного из подразделений. Среди десяти пострадавших – четыре железнодорожника, госпитализированы в состоянии легкой и средней тяжести. Еще пять человек, в том числе двое детей, получили острую реакцию на стресс, один человек получил ранение стеклом», – отметил Синегубов.

Всего же за сутки на Харьковщине десять раненых (среди них двое детей) и трое погибших.

«В г. Лозовая погиб 55-летний мужчина; пострадали десять человек, в том числе 14-летний парень и 13-летняя девочка; в с. Лиман Волчанской громады погибли 49-летний мужчина и женщина», – добавил начальник ХОВА.