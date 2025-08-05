За два часа по Лозовой ударили 33 беспилотника – Синегубов о последствиях
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: враг бил по Лозовой с 02:45 до 04:40.
Предварительно, зафиксировали «прилеты» 33 БпЛА. В результате атаки повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры – горели крыши депо и вокзала.
«Погиб дежурный механик одного из подразделений. Среди десяти пострадавших – четыре железнодорожника, госпитализированы в состоянии легкой и средней тяжести. Еще пять человек, в том числе двое детей, получили острую реакцию на стресс, один человек получил ранение стеклом», – отметил Синегубов.
Всего же за сутки на Харьковщине десять раненых (среди них двое детей) и трое погибших.
«В г. Лозовая погиб 55-летний мужчина; пострадали десять человек, в том числе 14-летний парень и 13-летняя девочка; в с. Лиман Волчанской громады погибли 49-летний мужчина и женщина», – добавил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 08:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: враг бил по Лозовой с 02:45 до 04:40.".