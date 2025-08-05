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Нет воды, света, не ездят поезда: Лозовая пережила самую массированную атаку

Происшествия 08:42   05.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Нет воды, света, не ездят поезда: Лозовая пережила самую массированную атаку Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius

Мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал ночную атаку города «настоящим террором мирных людей».

Взрывы в городе начали звучать 5 августа около 03:00. Зеленский отметил, что это была крупнейшая атака за все время полномасштабной войны.

«Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. К сожалению, есть раненые – среди них двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности, Авиловка, а также Екатериновский старостинский округ», – написал мэр.

В результате атаки временно поменяли маршруты и некоторые пригородные поезда.

Отменяются:

🚊 №6852 Дубовое – Харьков-Пассажирский

🚊 №6414 Харьков-Пассажирский – Лозовая

По измененному маршруту будут курсировать:

🚊№6651/6573 Орелька — Полтава-Южная (вместо Лозовая – Полтава-Южная)

🚊 №6512 Лимановка – Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая – Харьков-Пассажирский)

🚆 №6503 Борки — Герсевановский (вместо Борки — Лозовая)

🚆 №6516 Герсевановский — Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая — Харьков-Пассажирский)

🚆 №6272 Синельниково — Самойловка (вместо Синельниково — Лозовая)

🚆 №6277 Самойловка — Днепр (вместо Лозовая — Днепр)

🚆 №6812 Славянск — Лозовая будет курсировать до ст. Близнюки (вместо Лозовой)

🚆 №6822 Лимановка — Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая — Харьков-Пассажирский)

🚆 №6825/6815 Харьков-Пассажирский — Лимановка (вместо Харьков-Пассажирский — Славянск)

Отменены:

🚆 №6414 Лозовая  — Харьков-Пассажирский.

🚆 Поезд №6513 Харьков-Пассажирский – Лимановка (вместо Харьков-Пассажирский – Гавриловка).

🚆 Поезд №6524 Лимановка — Харьков-Пассажирский (вместо Гавриловка — Харьков-Пассажирский).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 08:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал ночную атаку города «настоящим террором мирных людей».".