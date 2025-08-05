Атака БпЛА: бушевали пожары, в Лозовой двое раненых детей, погиб мужчина
В Лозовой в результате массированной атаки БпЛА пострадали десять человек, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
За сутки в регионе под вражескими ударами оказались Купянский, Чугуевский и Лозовской районы. Возникло шесть пожаров в результате обстрелов.
«В Харьковском районе в с. Рогань в результате вражеского удара горел жилой дом на площади пожара 150 м кв. Пострадавших нет», – передают спасатели.
«Прилетело» и по Чугуевскому району – загорелся частный дом на площади 150 квадратных метров. В результате атаки погиб мужчина 1978 года рождения.
«В результате ночной массированной атаки БпЛА на город Лозовая возникло несколько очагов пожаров. Пострадали 10 человек, из них два ребенка и один человек погиб», – добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 07:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовой в результате массированной атаки БпЛА пострадали десять человек, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".