Атака БпЛА: бушевали пожары, в Лозовой двое раненых детей, погиб мужчина

В Лозовой в результате массированной атаки БпЛА пострадали десять человек, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки в регионе под вражескими ударами оказались Купянский, Чугуевский и Лозовской районы. Возникло шесть пожаров в результате обстрелов.

«В Харьковском районе в с. Рогань в результате вражеского удара горел жилой дом на площади пожара 150 м кв. Пострадавших нет», – передают спасатели.

«Прилетело» и по Чугуевскому району – загорелся частный дом на площади 150 квадратных метров. В результате атаки погиб мужчина 1978 года рождения.

«В результате ночной массированной атаки БпЛА на город Лозовая возникло несколько очагов пожаров. Пострадали 10 человек, из них два ребенка и один человек погиб», – добавили в ГСЧС.