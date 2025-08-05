Что известно о продвижении армии РФ в Купянске, рассказали в ISW
В сводке за 5 августа аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали изменения на линии фронта в Харьковской области.
Россияне продолжили атаковать на севере Харьковщины и наступали в районе Казачей Лопани и Гоптовки, однако успехов не добились.
«Российский блогер, который, как сообщается, связан с Северной группировкой войск, утверждал, что российские войска установили огневой контроль над всеми наземными линиями связи, поставляемыми украинскими войсками на южном (левом) берегу реки Волчья в Волчанске», – отметили аналитики.
Ситуация на Купянском направлении насколько ухудшилась: так обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец заявил, что россияне продвинулись на автомагистрали Р-79 Купянск-Двуречная.
Тогда как заявления врага о том, что ВС РФ захватили часть территорий на севере Купянска эксперты не подтверждают.
«3 и 4 августа российские войска провели наступательные операции вблизи самого Купянска; северо-восточнее Купянска вблизи Красного Первого, Мирового и Фиголовки; к северу от Купянска вблизи Голубовки и Западного и в направлении Кутьковки и Колодязного; восточнее Купянска вблизи Петропавловки и Степной Новоселовки; и юго-восточнее Купянска в направлении Новоосинового», – добавили в Институте изучения войны.
Также аналитики опровергли информацию врага о том, что оккупанты захватили Грековку – населенный пункт на Боровском направлении.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке за 5 августа аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали изменения на линии фронта в Харьковской области. ".