Что известно о продвижении армии РФ в Купянске, рассказали в ISW

В сводке за 5 августа аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали изменения на линии фронта в Харьковской области.

Россияне продолжили атаковать на севере Харьковщины и наступали в районе Казачей Лопани и Гоптовки, однако успехов не добились.

«Российский блогер, который, как сообщается, связан с Северной группировкой войск, утверждал, что российские войска установили огневой контроль над всеми наземными линиями связи, поставляемыми украинскими войсками на южном (левом) берегу реки Волчья в Волчанске», – отметили аналитики.

Ситуация на Купянском направлении насколько ухудшилась: так обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец заявил, что россияне продвинулись на автомагистрали Р-79 Купянск-Двуречная.

Тогда как заявления врага о том, что ВС РФ захватили часть территорий на севере Купянска эксперты не подтверждают.

«3 и 4 августа российские войска провели наступательные операции вблизи самого Купянска; северо-восточнее Купянска вблизи Красного Первого, Мирового и Фиголовки; к северу от Купянска вблизи Голубовки и Западного и в направлении Кутьковки и Колодязного; восточнее Купянска вблизи Петропавловки и Степной Новоселовки; и юго-восточнее Купянска в направлении Новоосинового», – добавили в Институте изучения войны.

Также аналитики опровергли информацию врага о том, что оккупанты захватили Грековку – населенный пункт на Боровском направлении.