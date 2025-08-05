Близько 80% жителів залишилися без світла через удари по Лозовій
У Лозовій вже почали відновлювати електропостачання після нічної масованої атаки, передають в АТ “Харківобленерго”.
За даними енергетиків, внаслідок обстрілу міста без світла залишилося близько 80% споживачів.
“Фахівці обленерго одразу розпочали працювати над відновленням електропостачання: це оперативні переключення, уведення тимчасових схем живлення тощо. В першу чергу було виконано завдання із заживлення критичної інфраструктури міста. Поступово підключаємо і побутових споживачів. Наразі без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, але робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам”, – сказав начальник Лозовського РЕМ Олексій Зубашев.
Нагадаємо, атака на Лозову розпочалася в ніч проти 5 серпня близько 03:00. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, вона тривала близько двох годин. За цей час по місту вдарили 33 БпЛА. Внаслідок обстрілів пошкоджена залізнична інфраструктура – горіли дахи депо та вокзалу. Загинув черговий механік одного із підрозділів. Серед десяти постраждалих – чотири залізничники, вони госпіталізовані у стані легкої та середньої тяжкості. Ще п’ятеро людей, у тому числі двоє дітей, отримали гостру реакцію на стрес, одна людина отримала поранення склом. В облуправлінні ДСНС у Харківській області уточнили, що на місцях “прильотів” виникли пожежі. Тим часом мер Лозової Сергій Зеленський назвав нічну атаку міста «справжнім терором мирних людей». У Лозовій намагаються відновити водопостачання та повернути світло. Крім того, внаслідок атаки тимчасово змінили маршрути деякі приміські потяги.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозовій вже почали відновлювати електропостачання після нічної масованої атаки, передають в АТ “Харківобленерго”. ".