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Режим взрывов в Харькове и подозрение военному ТЦК – итоги 13 октября

Оригинально 23:05   13.10.2026
Оксана Якушко
Режим взрывов в Харькове и подозрение военному ТЦК – итоги 13 октября

Непрерывные российские атаки вернулись в Харьков, есть погибшие и пострадавшие. Группа гражданских оказалась под российским обстрелом в Купянске. Полиция сообщила о подозрении военному ТЦК из-за потасовки с пенсионеркой в ​​Харькове. «Объектив» напоминает главные новости 13 октября.

Харьков вернулся в режим постоянных взрывов

В течение дня было три «прилета» по Основянскому району. Два из них, по данным мэра Игоря Терехова – по железнодорожной инфраструктуре. Беспилотники попали по Холодногорскому и Шевченковскому районам. В Шевченковском прилетело по крыше супермаркета, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он сообщил о двоих пострадавших там и ребенке, нуждавшемся в помощи медиков из-за еще одного «прилета» — в Новобаварском районе.

9 бандеролей за 2 часа

Ночью в центре и Холодногорском районе продолжались работы на местах вчерашних ракетных ударов. Девять бандеролей попали по Харькову вечером 12 октября, информирует областная прокуратура. Из-за прямого «прилета» сложилась часть 4-этажки – под завалами нашли тела четырех погибших. Всего в результате этой массированной атаки пострадали 15 человек.

Слухи об отсутствии разведданных США опровергли

Первая «бандероль» накануне прилетела по Харькову одновременно с оглашением тревоги. Аналогичная ситуация произошла в Киеве, по которому попали шесть баллистических ракет. Воздушные силы ВСУ отметили, что данных о пусках с территории противника не было и причины этого устанавливают. В сети сразу появились версии, что дело в Трампе и США, которые перестали предоставлять Украине разведданные. Однако сегодня это опроверг глава МИД Украины Андрей Сибига. Он заявил, что сотрудничество с американской стороной в сфере разведки продолжается. Советник президента Сергей Флеш отметил: по Киеву били С-400, их запуск не всегда фиксируют.

Группа гражданских оказалась под российским обстрелом в Купянске

Оккупанты вели людей к газопроводу, которым пользуются для передвижения на другую сторону реки Оскол. Подобные похищения людей в этой локации происходят не впервые. Однако на этот раз враг прибег к провокации и открыл по группе гражданских минометный и артиллерийский огонь. О преступлении заявили в корпусе НГУ «Хартия». Дрон «хартийцев» снял происшествие. Среди попавших под обстрел были две женщины и ребенок. Есть жертвы.

Подозрение военному ТЦК

Военному ТЦК сообщили о подозрении из-за столкновения с участием пенсионерки в Харькове. Инцидент произошел в Индустриальном районе и попал в объектив видеокамеры. 73-летняя женщина вмешалась в конфликт во дворе с участием ТЦК. Один из мужчин в военной форме толкнул пенсионерку – и она упала. Полиция сообщила, что пострадавшая в больнице. Она получила травмы, которые квалифицируют как средней тяжести. Подозреваемому 29 лет. За совершенное может быть максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Температурный рекорд зафиксировали в Харькове

Гидрометцентр сообщает: 12 октября в городе был самым теплым за все времена наблюдений — +25,6 градуса.

МГ «Объектив» также сообщала 13 октября: 

  1. ВСУ пытаются зачистить участок от Двуречной до Купянска – Машовец
  2. Зеленский встретился с мэром Тереховым, чтоб исправить ситуацию в Киеве
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 23:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Объектив» напоминает главные новости 13 октября.".