Такого тепла не было 45 лет: температурный рекорд зафиксировали в Харькове

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей рассказал, что новый температурный рекорд зафиксировали в Харькове 12 октября.

Так накануне столбики термометров поднялись до +25,6°С. Предыдущую максимальную температуру зафиксировали в 1981 году. Тогда в Харькове было+20,5°С. Таким образом, подобного тепла в этот день не было в городе уже 45 лет.

Напомним, Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз на ближайшие дни: уже 14 октября начнутся дожди. 13 октября обещает стать последним «сухим» днем перед серией дождей и гроз, которую ожидают на Харьковщине. По прогнозу, во вторник в городе и области будет облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман.