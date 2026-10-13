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Такого тепла не было 45 лет: температурный рекорд зафиксировали в Харькове

Погода 09:17   13.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Такого тепла не было 45 лет: температурный рекорд зафиксировали в Харькове

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей рассказал, что новый температурный рекорд зафиксировали в Харькове 12 октября.

Так накануне столбики термометров поднялись до +25,6°С. Предыдущую максимальную температуру зафиксировали в 1981 году. Тогда в Харькове было+20,5°С. Таким образом, подобного тепла в этот день не было в городе уже 45 лет.

Напомним, Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз на ближайшие дни: уже 14 октября начнутся дожди. 13 октября обещает стать последним «сухим» днем перед серией дождей и гроз, которую ожидают на Харьковщине. По прогнозу, во вторник в городе и области будет облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 09:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей рассказал, что новый температурный рекорд зафиксировали в Харькове 12 октября.".