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Последний «сухой» день: прогноз погоды в Харькове и области на 13 октября

Погода 20:30   12.10.2026
Оксана Горун
Последний «сухой» день: прогноз погоды в Харькове и области на 13 октября

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз на ближайшие дни: уже 14 октября начнутся дожди.

13 октября обещает стать последним «сухим» днем перед серией дождей и гроз, которую ожидают на Харьковщине. По прогнозу, во вторник в городе и области будет облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха в Харькове будет: ночью 10 – 12° тепла, днем +​​21 – 23°. В области: ночью 8 – 13°, днем ​​19 – 24°.

Уже 14 октября на Харьковщине ожидают дождь, местами — с грозой. Сырая погода сохранится и в последующие дни — вплоть до пятницы, 16 октября. В субботу, 17 октября, пока что дождей не предвидят.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 20:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз на ближайшие дни: уже 14 октября начнутся дожди".