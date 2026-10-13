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Режим вибухів у Харкові та підозра військовому ТЦК – підсумки 13 жовтня

Оригінально 23:05   13.10.2026
Оксана Якушко
Режим вибухів у Харкові та підозра військовому ТЦК – підсумки 13 жовтня

Безперервні російські атаки повернулися до Харкова, є загиблі та постраждалі. Група цивільних опинилася під російським обстрілом у Куп’янську. Поліція повідомила про підозру військовому ТЦК через штовханину з пенсіонеркою в Харкові. «Об’єктив» нагадує головні новини 13 жовтня.

Харків повернувся до режиму постійних вибухів

Протягом дня були три «прильоти» по Основ’янському району. Два з них, за даними мера Ігоря Терехова – по залізничній інфраструктурі. Безпілотники влучили по Холодногірському та Шевченківському районах. У Шевченківському прилетіло по даху супермаркету, відзначив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він повідомив про двох постраждалих там і дитину, яка потребувала допомоги медиків через ще один «приліт» – у Новобаварському районі.

9 бандеролей за 2 години

З ночі в центрі та Холодногірському районі тривали роботи на місцях вчорашніх ракетних ударів. Дев’ять «бандеролей» влучили по Харкову ввечері 12 жовтня, інформує обласна прокуратура. Через прямий «приліт» склалася частина 4-поверхівки – під завалами знайшли тіла чотирьох загиблих. Загалом внаслідок цієї масованої атаки постраждали 15 людей.

Чутки про відсутність розвідданих США спростували

Перша «бандероль» напередодні прилетіла по Харкову одночасно з оголошенням тривоги. Аналогічна ситуація сталася в Києві, по якому влучили шість балістичних ракет. Повітряні сили ЗСУ відзначили, що даних про пуски з території противника не було і причини цього встановлюють. У мережі одразу з’явилися версії, що справа в Трампі та США, які припинили надавати Україні розвіддані. Проте сьогодні це спростував очільник МЗС України Андрій Сибіга. Він заявив, що співпраця з американською стороною у сфері розвідки триває. Радник президента Сергій Флеш відзначив: по Києву били С-400, їх запуск не завжди фіксують.

Група цивільних опинилася під російським обстрілом у Куп’янську

Окупанти вели людей до газогону, яким користуються для пересування на інший бік річки Оскіл. Подібні викрадення людей у цій локації відбуваються не вперше. Проте цього разу ворог вдався до провокації та накрив групу цивільних мінометним і артилерійським вогнем. Про злочин заявили в корпусі НГУ «Хартія». Дрон «хартійців» зняв подію. Серед людей, які потрапили під обстріл, були дві жінки та дитина. Є жертви.

Підозра військовому ТЦК

Військовому ТЦК повідомили про підозру через сутичку за участі пенсіонерки в Харкові. Подія сталася в Індустріальному районі та потрапила в об’єктив відеокамери. 73-річна жінка втрутилася в конфлікт за участі ТЦК, що відбувався у дворі. Один із чоловіків у військовій формі штовхнув пенсіонерку – і вона впала. Поліція повідомила, що постраждала в лікарні. Вона зазнала тілесних ушкоджень, які кваліфікують як середньої тяжкості. Підозрюваному 29 років. За скоєне може бути максимальне покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Температурний рекорд зафіксували в Харкові

Гідрометцентр інформує: 12 жовтня в місті було найтеплішим за всі часи спостережень – +25,6 градуса.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 13 жовтня: 

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  2. Зеленський зустрівся з мером Тереховим, щоб виправити ситуацію у Києві
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 23:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Об’єктив» нагадує головні новини 13 жовтня.".