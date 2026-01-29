На Харьковщине электрички меняют маршруты – детали

Пригородные поезда, которы курсируют в направлении Гусаровки продолжат ехать по ограниченному маршруту на Харьковщине, пишут в АО «Укрзалізниця».

В течение этих суток по измененному маршруту будут временно курсировать следующие поезда:

№6825/6815 Харьков-Пассажирский – Лозовая – Дубовое (вместо Харьков-Пассажирский – Лозовая – Гусаровка);

№6816/6826 Дубовое – Харьков-Пассажирский (вместо Гусаровка – Харьков-Пассажирский).

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что 27 января удару тремя БпЛА типа «Шахед» подвергся вблизи села Языковое Барвенковской громады пассажирский поезд «Барвинково — Чоп». Один вагон был охвачен полностью огнем, второй — частично. Двое пассажиров получили ранения – мужчину и женщину госпитализировали. Известно о шести погибших.